Tokia proga pasitaiko nedažnai: įvardijo dieną, kai keliauti traukiniu galėsite kone pusvelčiui

2026 m. gegužės 21 d. 10:25
LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ kviečia švęsti Traukiniautojų dieną, kuri šiemet bus minima birželio 6 d., šeštadienį. Visoms tos dienos vietinėms kelionėms traukiniais bus taikoma 90 proc. nuolaida, rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Šiemet ši iniciatyva organizuojama jau trečią kartą. „LTG Link“ duomenimis, Traukiniautojų dieną keleivių skaičius išauga rekordiškai – pernai traukiniais keliavo virš 33 000 keleivių, o tai yra dvigubai daugiau nei įprastą dieną. Atsižvelgdama į šią tendenciją, „LTG Link“ pirmąjį šios vasaros šeštadienį kviečia keliauti traukiniais.
„Tai – puiki proga keliauti traukiniu tiek jau jį atradusiems, tiek dar nebandžiusiems. Matome, kad traukiniautojų bendruomenė nuosekliai auga, todėl tikimės, jog vis daugiau gyventojų rinksis traukinį kaip patogią ir tvarią alternatyvą automobiliui kasdienėms ar laisvalaikio kelionėms“, – sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Keliautojams „LTG Link“ iš viso siūlo 24 maršrutus, per dieną vykdoma net 200 reisų.
Visų birželio 6 dienos vietinių kelionių bilietai kainuos 90 proc. pigiau. Pavyzdžiui, iš Vilniaus į Klaipėdą nuvykti antrąja klase kainuoja 26,8 Eur, o Traukiniautojų dienos proga minėto maršruto bilietas kainuos vos 2,68 Eur. Minėta nuolaida sumuojama su visomis lengvatomis (studento ar senjoro), tačiau nesumuojama su komercinėmis nuolaidomis (grupės nuolaida).
90 proc. pigesnius bilietus keleiviai gali įsigyti internetinėje svetainėje www.ltglink.lt bei mobiliojoje programėlėje. Bilietų prekyba pradedama šiandien.
