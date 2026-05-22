Vilniaus geležinkelio stotyje – rožinė savaitė: nemokamai vaišins šaltibarščiais

„Geležinkelio stotis yra gyvybiškai svarbi miesto gyvenimo dalis, todėl čia turime unikalią galimybę ne tik pasiūlyti smagias pramogas, bet ir suburti gausią bendruomenę prasmingai bendrystei. Tiek stoties perone, tiek Bėgių parke veiklos orientuotos į platesnį žmonių – traukinių keleivių, aplinkinių rajonų gyventojų – įtraukimą ir bendrų iniciatyvų vystymą. Geležinkelio stotis šiandien yra daugiau nei kelionių vieta – tai atvira miesto erdvė žmonėms, bendruomenėms ir susitikimams“, – sako LTG Korporatyvinių reikalų vadovas Aleksandras Zubriakovas.
Rožinė pietų pertrauka perone
Vienas pagrindinių akcentų – gegužės 29 dieną, penktadienį, Vilniaus geležinkelio stoties pirmajame perone vyksianti rožinė pietų pertrauka „Pink Break“. Vidurdienį, 12 val., stoties perone lankytojų lauks muzika, vasariška atmosfera ir nemokami šaltibarščiai. Organizatoriai kviečia pietų pertrauką praleisti kartu – su kolegomis, draugais, šeima ar tiesiog stabtelėjus miesto šurmulyje.
„Šaltibarščių ekspresas“ kvies susivienyti kilmingam tikslui
Rožinę programą papildys ir Geležinkelių muziejaus kartu su Vilniaus arkivyskupijos Caritu organizuojamas renginys „Šaltibarščių ekspresas“, gegužės 29–31 dienomis įsikursiantis Vilniaus geležinkelio stotyje esančiame Bėgių parke (adresu Pelesos g. 10). Šią erdvę trims dienoms užpildys ne tik šaltibarščiai, bet ir įvairios veiklos visai šeimai.
Renginio iniciatorius – Vilniaus arkivyskupijos Caritas – pabrėžia, kad ši iniciatyva turi ir svarbią socialinę žinutę. Renginio metu surinkta parama bus skirta tęsti Carito veiklas, padedančias sunkumus patiriantiems žmonėms.
„Antrus metus iš eilės organizuojamas „Šaltibarščių ekspresas“ mums yra daugiau nei renginys – tai galimybė per paprastą, visiems artimą patirtį atkreipti dėmesį į žmones, kuriems šiandien pagalbos reikia labiausiai. Kviečiame ne tik užsukti paragauti šaltibarščių ar praleisti laiką su šeima, bet ir prisidėti prie pagalbos tęstinumo – nes net ir nedidelis indėlis gali tapti svarbia parama tiems, kurie susiduria su kasdieniais sunkumais“, – sako Paulius Jogminas Vilniaus arkivyskupijos Carito fizinių asmenų ir partnerysčių koordinatorius.
„Šaltibarščių ekspresas“ kvies ne tik paragauti tradicinės rožinės sriubos, bet ir įsitraukti į bendras veiklas, susitikimus bei edukacijas. Lankytojai galės dalyvauti žaidimuose, pramogose, laimėti prizų ir išbandyti įvairias interaktyvias veiklas.
Gegužės 29 d., penktadienį, Geležinkelių muziejus Bėgių parke rengs žaidimą „Pabėgimas iš vagono“ bei ekskursiją po čia įsikūrusią parodą „Fruktų kontrabanda: kelionės tarpukario traukiniais“. Vyks sportinės iniciatyvos su FK „Žalgiris“ moterų komanda bei linksmos pramogos šeimoms ir jaunimui.
Šeštadienį lankytojų lauks kūrybinės ir technologinės veiklos, „Roblox“ ir „Minecraft“ iššūkiai, dronų pilotavimo pristatymai ir kitos smagios veiklos. Visą dieną iš Bėgių parko bus transliuojama ir „Vilnius FM“ radijo laida.
Sekmadienį programa kvies į lėtesnį, bendruomenišką savaitgalio ritmą – lankytojų lauks tiesioginė radijo transliacija, organizacijos „Žinau viską“ veiklų pristatymas bei dar viena ekskursija Geležinkelių muziejuje.
Vasaros kelionėms – Šaltibarščių traukinys
Anksčiau gegužę LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ ir Vilniaus miesto vystymo agentūra „Go Vilnius“ jau pristatė ir visą vasarą maršrutu Vilnius–Mockava–Vilnius kursuosiantį Šaltibarščių traukinį. Antrus metus iš eilės pristatomas teminis traukinys nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 30 d. važiuoja tris kartus per dieną. Šiemet viduriniame traukinio vagone keleivius džiugina vingiuojanti šaltibarščių upė, papuošti langai, taip pat rožine spalva dekoruotos vagono sienos bei lubos.
Šiuo teminiu traukiniu gali keliauti ne tik vykstantys Lenkijos kryptimi, bet ir vietinių maršrutų keleiviai. Traukinys stoja Lentvaryje, Žasliuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlų Rūdoje bei Marijampolėje.