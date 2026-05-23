Briuselis siūlo tai, kas keleiviams tikrai patiktų, tačiau didžiosios traukinių kompanijos spyriojasi: kodėl? Vienu bilietu per visą Europą

2026 m. gegužės 23 d. 21:06
Didžiausias žemyno traukinių kompanijos itin priešiškai nusiteikusios naujo projekto, kurį siūlo Europos Komisija, atžvilgiu. Tačiau keliaujantiems traukiniais tai turėtų patikti: vienas bilietas visos Bendrijos teritorijoje ir netgi kompensacijos, jei dėl vežėjo kaltės pavėluoji į traukinį.
Europos Komisijos teisėkūros pasiūlyme numatyta, kad visi traukinių operatoriai ateityje turėtų pardavinėti bilietus ir į konkurentų traukinius. Iš esmės tai reikštų, kad su vienu bilietu, tačiau su persėdimais, galima būtų nukeliauti, tarkime, iš Varšuvos iki Madrido.
Negana to, jei į jungiamąjį traukinį keleivis nespėtų dėl geležinkelio operatorius kaltės, jam priklausytų kompensacija. Panašiai, kaip yra skraidant lėktuvais, rašo „Spiegel.de“.
Briuselis siūlo, kad didžiosios geležinkelių kompanijos tarpusavyje dalytųsi savo tvarkaraščiais, realiu eismu geležinkeliuose, bilietų kainomis ir pan. Tai leistų tiek geležinkelių operatoriams, tiek nepriklausomiems platintojams pasiūlyti keliones Europoje su vienu bilietu.

Operatoriai stoja piestu
Europos Komisija, kaip skelbia „Spiegel.de“, ne kartą yra raginusi didžiąsias bendroves, tokias kaip Vokietijos „Deutsche Bahn“ ar Ispanijos „Renfe“, viešinti kuo daugiau duomenų, kad būtų skatinama konkurencija. Tačiau geležinkelių operatoriai tam priešinasi.
„Nėra precedento, pagal kurį kas nors būtų priverstas pardavinėti konkurento produktus“, – sakė Europos geležinkelių operatorių asociacijos vadovas Alberto Mazzola.
Briuselio parengtas projektas, planuojama, maždaug tris mėnesius bus svarstomas Europos Parlamente bei ES valstybių narių Taryboje. Atitinkamai valstybinės geležinkelių kompanijos greičiausiai spaus savo vyriausybes, kad šios nepritartų naujovėms.
LTG aiškaus atsakymo dar neturi
Kaip sakė LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ atstovė Julija Leimonė, įmonei yra žinoma apie Europos Komisijos vieningo bilieto iniciatyvą, kuria siekiama kurti vientisą ir patogią Europos transporto ekosistemą, leidžiančią keleiviams paprastai planuoti keliones ir užtikrinančią jų teises visos kelionės metu.
„LTG Link“ jau dabar užtikrina keleivių teises – bendrovė yra prisijungusi prie AJC (Agreement on Journey Continuation) iniciatyvos, leidžiančios keleiviams tęsti kelionę be papildomų išlaidų praleidus jungiamąjį reisą.
Kol minėtas reglamentas dar yra derinamas, itin svarbu aiškiai apibrėžti atsakomybės ir kaštų pasiskirstymą tarp skirtingų rinkos dalyvių. Nuo šių detalių priklausys, ar sistema bus tvari ir efektyvi visoje Europoje“, – teigiama „LTG Link“ atsakyme.
