Lietuvoje bręsta didelė transporto permaina: naujai sistemai – milijonai eurų

Kaip teigė Susisiekimo ministerijos Darnaus judumo ir inovacijų grupės patarėja Kristina Puleikytė, projektą numatoma finansuoti iš Socialinio klimato fondo (SKF) lėšų.
„Finansavimą planuojama gauti iš SKF – birželio mėnesį ši sistema turėtų būti patvirtinta kaip viena iš fondo priemonių“, – Trišalės tarybos posėdyje kalbėjo ji.
Anot ministerijos atstovės, bendras projekto finansavimas siektų 9 mln. eurų. Iš jų 25 proc. sudarytų nacionalinis kofinansavimas, kuris jau yra patvirtintas Vyriausybės nutarimu. Ši suma, anot K. Puleikytės, padengs trejų metų laikotarpį, kol sistema bus sukurta ir įdiegta bei pirmus keturis jos veikimo metus.
Pačios sistemos sukūrimui Susisiekimo ministerija planuoja skelbti tarptautinį konkursą. Šiuo metu, anot institucijos, vyksta konsultacijos su ekspertais ir rinkos dalyviais dėl techninių specifikacijų.
Pirkimo pradžia planuojama 2026 metų ketvirtąjį ketvirtį, o sutartį su rangovu tikimasi pasirašyti 2027 metų trečiąjį ketvirtį.
K. Puleikytė taip pat pripažino, kad sistemos diegimas ir įpareigojimas prie jos prisijungti vežėjams gali sukelti papildomą finansinę bei administracinę naštą.
„Mes tai suprantame ir ieškome tam tikrų finansinių sprendimų, kaip prisijungimą prie šios sistemos – realaus laiko duomenų teikimą bei galimybės susimokėti už bilietus sukūrimą – palengvinti“, – sakė Susisiekimo ministerijos Darnaus judumo ir inovacijų grupės patarėja.
Apjungtų visą keleivinį transportą
Anot K. Puleikytės, kuriama sistema būtų nacionalinio masto ir apjungtų visą viešąjį keleivinį transportą į vieną informacinę platformą.
„Ji apimtų pagrindinius funkcionalumus – kelionių planavimą realiu laiku bei bilietų įsigijimą ir kelionės apmokėjimą“, – aiškino ministerijos atstovė.
Numatoma, kad sistema apjungtų kelių, vandens ir geležinkelių transportą, taip pat vietinį, regioninį ir tolimojo susisiekimo transportą.
Ministerijos teigimu, platforma taip pat būtų pritaikyta ne tik tradiciniam viešajam transportui, bet ir kitoms judumo paslaugoms, pavyzdžiui, dviračių ar automobilių nuomai. Ateityje joje galėtų būti integruotas ir transportas pagal užsakymą.
Siekiant įgyvendinti projektą, Seimui planuojama teikti Transporto veiklos pagrindų įstatymo, Kelių transporto kodekso bei Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimus. Tikimasi, kad jie bus priimti dar šioje parlamento pavasario sesijoje.
„Kas liečia poįstatyminius aktus, svarbiausias dalykas bus susisiekimo ministro įsakymas dėl šios sistemos nuostatų. Juos planuojame parengti iki 2027 metų pabaigos“, – teigė K. Puleikytė.
Anksčiau skelbta, kad bendro bilieto visų rūšių viešajam transportui sistema jau veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje.
