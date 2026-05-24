Tai, kam ruošiasi „Porsche“, vadina šūviu sau į koją: stipriai abejoja, ar klientams užteks kantrybės

Daugelis „Porsche“ sprendimą lygina su šūviu sau į koją, praneša „Žinių radijo“ laida „Piko minutės“.
Per daugiau nei dešimtmetį „Porsche Macan“ tapo daugiau nei tiesiog sėkmingu modeliu – jis tapo vienu svarbiausiu markės finansinių variklių.
Nuo debiuto pagaminta daugiau kaip milijonas „Macan“ automobilių, o šių metų pirmąjį ketvirtį pasaulyje pirkėjams pristatyta daugiau nei 18 tūkst. „Macan“, iš kurių daugiau nei 10 tūkst. buvo su vidaus degimo varikliu. Kitaip tariant, net paskutiniais gamybos metais benzininė versija vis dar paklausesnė nei elektrinis naujokas.
Todėl atsiranda teigiančių, kad toks sprendimas – tarsi šūvis sau į koją. Ypač turint omenyje, kad elektromobilių augimo tempas ne tik Europoje, bet ir JAV sulėtėjo.
Pati „Porsche“ šiais metais jau koregavo ankstesnį ambicingą planą iki dešimtmečio pabaigos tapti beveik vien elektrinių automobilių marke.
Tačiau pasirodo, čia – ne žaliosios ideologijos reikalas. „Porsche Macan“ iš Europos faktiškai pasitraukė dėl ES kibernetinio saugumo ir elektroninių sistemų reikalavimų, įsigaliojusių užpernai. Modelio architektūra buvo sukurta praėjusio dešimtmečio pradžioje, o jos modernizavimas pagal naujus standartus būtų kainavęs beveik tiek pat, kiek visiškai naujo automobilio kūrimas.
Svarbiausia, kad „Porsche“ neatsisako kompaktiško SUV su vidaus degimo varikliu idėjos. Bendrovė jau patvirtino, kad 2028 m. pasirodys naujas modelis. Jis kuriamas naudojant bendrą platformą su naujos kartos „Audi Q5“. Tačiau „Porsche“ vadovai pabrėžia, kad tai nebus tiesiog „Q5“ su kitu logotipu. Automobilis turės originalią važiuoklę bei savą programinę architektūrą.
Bėda tik, kad „Porsche“ gerbėjai nuo šios vasaros iki 2028 m. negalės rinktis „Macan“ ar panašaus modelio su vidaus degimo varikliu. Tad kyla pavojus, kad klientas, šiandien ieškantis kompaktiško sportiško SUV su vidaus degimo varikliu, gali nelaukti dvejus metus – jis gali nueiti pas BMW ar „Mercedes-Benz“ pardavėjus. Tai taptų rimtu pavojumi.
Tačiau ilguoju laikotarpiu tai labiau primena ne šūvį sau į koją, o labai siaurą tiltą tarp dviejų epochų. Vienoje pusėje – solidūs benzininio „Macan“ pardavimai, kitoje – nauja karta, kurioje vidaus degimo variklis greičiausiai grįš ne vienas, o kartu su hibridine technologija. Klausimas tik, ar klientai sutiks laukti iki 2028 metų?