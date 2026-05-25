Vilniuje planuoja naujus gatvių pavadinimus: keisis kai kurių gyventojų adresai 

Sprendimo projekte numatyta, kad Verkių seniūnijoje esantis bevardis parkas būtų pavadintas Jeruzalės parku. Taip pat siūloma Lazdynų seniūnijoje pavadinti dvi bevardes alėjas Gluosnių ir Lazdynų vardais.
Nauji aikščių ir gatvių pavadinimai
Projektas apima ir viešąsias erdves: Lazdynų seniūnijoje siūloma suteikti pavadinimus dviem bevardėms aikštėms. Jos būtų vadinamos Ryto ir Vėtrungių aikštėmis.
Tuo pačiu sprendimu numatoma suteikti pavadinimus ir iki šiol bevardėms gatvėms. Antakalnio seniūnijoje siūlomas Makeviškių gatvės pavadinimas, o Pilaitės seniūnijoje planuojama atsirastų Glando gatvė.
Kodėl dar tikslinamos gatvių linijos?
Dokumente taip pat numatytas techninis, bet gyventojams svarbus pakeitimas: kelių Vilniaus gatvių ašinių linijų patikslinimas pagal pridedamus planus. Tai taikoma Nakvišų gatvei Antakalnio seniūnijoje, Kazio Skučo gatvei Naujosios Vilnios seniūnijoje, taip pat Avižienių, Edinburgo ir Tarandės gatvėms Pašilaičių seniūnijoje.
Patikslinimai numatomi ir Pilaitės seniūnijoje esančioms Elbingo bei Katniavos gatvėms. Praktikoje tokie pakeitimai dažniausiai reikalingi tam, kad Adresų registre ir savivaldybės planuose gatvių ribos sutaptų su realia situacija vietoje bei teritorijų planavimo sprendiniais.
Adresų numerių keitimas: kam aktualu
Sprendimo projekte numatyta pavesti savivaldybės administracijos padaliniui parengti seniūnų įsakymų projektus dėl adresų suteikimo ar pakeitimo konkrečiose vietose. Antakalnio seniūnijoje planuojama koreguoti Viršupio Sodų gatvės sklypų numeraciją, keičiant kelias dešimtis adresų.
Pilaitės seniūnijoje numatytas Katniavos gatvės numerių 73–125 intervale keitimas, o Pašilaičių seniūnijoje būtų koreguojami atskiri Pavilnionių gatvės numeriai. Įgyvendinus sprendimą, per 5 darbo dienas dokumentai su priedais turi būti pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai, kad pakeitimai būtų įregistruoti oficialiai.
Ką tai reiškia gyventojams ir paslaugoms?
Viešųjų erdvių ir gatvių pavadinimų suteikimas dažniausiai palengvina orientavimąsi mieste, navigaciją ir paslaugų teikimą, ypač kai naujai urbanizuojamose teritorijose atsiranda daugiau adresų. Aiškūs pavadinimai ir tiksliai apibrėžtos gatvių ribos svarbios pašto pristatymui, gelbėjimo tarnybų darbui, nekilnojamojo turto registravimui ir inžinerinių tinklų planavimui.
Gyventojams, kurių adresai keičiami, aktualiausia praktinė dalis paprastai yra dokumentų ir sutarčių atnaujinimas, kai registre įsigalioja nauja numeracija. Tokiais atvejais dažniausiai svarbu sekti savivaldybės ir seniūnijos informaciją apie įsigaliojimo terminus ir taikomas pereinamąsias procedūras.