Degalinių švieslentėse – malonūs pokyčiai vairuotojams: degalai pinga

2026 m. gegužės 27 d. 12:43
Vidutinės benzino ir dyzelino kainos trečiadienio rytą Lietuvoje sumažėjo po 1,5 proc., o suskystintos naftos dujos (SND) pigo 0,3 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,80 euro iki 2,07 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,94 euro ir buvo 1,5 proc. mažesnė nei antradienį (1,97 euro).
Mažiausia dyzelino kaina trečiadienio rytą fiksuota „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,80 euro, o didžiausia – 26-iose „Viada“ tinklo degalinėse ir „Degtos“ degalinėje Vievyje, kur litras dyzelino kainavo 2,07 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,71 euro iki 1,99 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,85 euro ir buvo 1,5 proc. mažesnė nei antradienį (1,88 euro).
Pigiausias benzinas trečiadienį buvo „Emsi“ degalinėje Marijampolės savivaldybėje ir „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – jose litras benzino kainavo 1,71 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota 26-iose „Viada“ tinklo degalinėse ir „Degtos“ degalinėje Vievyje, kur litras šių degalų kainavo 1,99 euro.
Tuo metu dujų kainos svyravo nuo 0,74 euro iki 0,96 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,87 euro ir buvo 0,3 proc. mažesnė nei antradienį (0,87 euro).
Pigiausios dujos trečiadienį buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,74 euro, o brangiausiai kainavo šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio rajone – 0,96 euro.
Didmeninė benzino kaina gegužės 26 dieną Lietuvoje buvo 1,67 euro, o litras dyzelino kainavo 1,77 euro.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį sudarė 99,58 JAV dolerio už barelį.
