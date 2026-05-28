Tai tęsiasi jau nebe pirmą dieną: degalinėse – vis malonesni pokyčiai

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Gegužės 28 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,809 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,08 Eur/l buvo I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kretingos r. sav. (Kartena).
Dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,809 Eur/l iki 2,08 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,926 Eur/l, arba 1 proc. mažiau nei trečiadienį (gegužės 27 d.), kai buvo 1,946 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina ketvirtadienio rytą buvo „Emsi“ degalinėje Marijampolės sav. (Pietarių k.) ir „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,719 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,959 Eur/l buvo „Viada“ tinklo 30 degalinių, „Circle K“ tinklo 10 degalinių ir „Degtos“ degalinėje Elektrėnų sav. (Vievis).
Benzino kainos ketvirtadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,719 Eur/l iki 1,959 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,833 Eur/l, arba 1,2 proc. mažiau nei trečiadienį (gegužės 27 d.), kai buvo 1,855 Eur/l.
Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą buvo 0,749 Eur/l – „Velseka“ degalinėje Kupiškyje ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurai).
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo 6 degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio r. sav. (Aleksandrijos k.) – 0,969 Eur/l.
SND kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,749 Eur/l iki 0,969 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,873 Eur/l, arba 0,2 proc. mažesnė nei trečiadienį (gegužės 27 d.), kai buvo 0,875 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina gegužės 27 d. Lietuvoje buvo 1,65 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,75 Eur/l (gegužės 26 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,67 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,77 Eur/l).