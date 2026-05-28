Tokios rinkų reakcijos dar nėra buvę: „Ferrari“ pristačius pirmąjį elektromobilį akcijos smigo žemyn

Tačiau „Luce“, kas italų kalba reiškia šviesa, dar turės įtikinti investuotojus, nes antradienį, gegužės 26 d., Milano vertybinių popierių biržoje „Ferrari“ akcijų rezultatai buvo vieni blogiausių ir nukrito 8 proc. po naujojo modelio pristatymo Romoje. JAV biržoje fiksuotas 5,3 proc. smukimas.
Nors „Ferrari“, sportinių automobilių gamintojas, garsėja galingais varikliais, tačiau dabar pusė visų jo siūlomų modelių yra hibridiniai variantai. Vis dėlto prekės ženklui su šuoliuojančio žirgo logotipu prireikė kelerių metų, kol jis nusprendė žengti į visiškai elektrinių automobilių rinką.
Šis labai lauktas modelis žymi nukrypimą nuo tipiškos „Ferrari“ automobilių estetikos. „Luce“ yra pirmasis penkiavietis „Ferrari“ automobilis: kompanija geriau žinoma dėl savo elegantiškų dviviečių modelių, o ekspertai mano, kad jo kaina gali viršyti 700 tūkst. eurų. Pristatymas klientams turėtų prasidėti ketvirtąjį metų ketvirtį. Pasak įmonės, šis elektromobilis gali išvystyti didesnį nei 310 km/h greitį, o iki 100 km/h įsibėgėti per 2,5 sekundes.
Automobilis – lyg iš filmo: štai taip gatvėmis rieda „raggare“ paverstas antikvarinis „Chevrolet Impala“
Automobilis turi didžiulį 122 kWh akumuliatorių, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti daugiau nei 530 km ir sveria 2,26 tonos. Įmonė teigia, kad naudojant greitojo įkrovimo funkciją automobilis gali pasiekti 80 proc. įkrovos lygį nuo 10 proc. per 20–25 minutes.
„Naujasis modelis perkelia į ateitį vertybes, dėl kurių „Ferrari“ iš karto atpažįstama visame pasaulyje“, – sakė įmonės valdybos pirmininkas Johnas Elkannas, kuris Romoje pristatė automobilį Italijos prezidentui Sergio Mattarellai.
Susiję straipsniai
„Ferrari“ generalinis direktorius Benedetto Vigna modelio „Luce“ pristatymą apibūdino kaip „labai, labai svarbią dieną“ bendrovei, simbolizuojančią „naujo etapo“ pradžią jos istorijoje.
B. Vigna teigė, kad automobilių gamintojas atsižvelgia į skirtingus klientų poreikius ir pageidavimus, pridurdamas, kad „Luce“ modelis sudomins esamus klientus, o bendrovė, pasinaudodama šiuo visiškai elektriniu modeliu, pritrauks naujų pirkėjų.
Nors daugelį komponentų bendrovė sukūrė pati, tačiau „Luce“ dizainas buvo patikėtas „LoveFrom“ kolektyvui, kurį įkūrė Jony Ive'as – daugelio žinomiausių „Apple“ produktų dizaineris – ir pramoninis dizaineris Marcas Newsonas.
„Ferrari“ apibūdina savo naująjį elektromobilį kaip „stiklinį namą“ su priekiniais žibintais, kurie nematomi, kai yra išjungti, o automobilio galas primena žinomus modelius, tokius kaip „360 Modena“.
Naujasis modelis gaminamas visiškai naujojoje gamykloje Maranelo mieste, šiaurės Italijoje.
„Ferrari“, ne taip greitai
Vis dėlto investuotojų neįtikina „Ferrari“ perėjimas prie elektra varomų automobilių tuo metu, kai kiti gamintojai mažina naujų elektromobilių modelių pasiūlą, nes jų paklausa auga lėčiau, nei tikėtasi: kiti prabangių automobilių, ypač „Porsche“ ir „Lamborghini“, gamintojai dėl silpnos paklausos karpo planus išleisti savo elektromobilius.
Milane veikianti finansų analitikų bendrovė „Equita“ antradienį paskelbė, kad brangių „Luce“ elektromobilių gali būti parduota nedaug ir tai nepadidins „Ferrari“ pajamų.
Tačiau analitikai iš „Banca Akros“ nusiteikę pozityviau ir mano, kad net ir esant maržos sumažėjimo rizikai itin aukšta „Luce“ kaina (daugiau nei 700 tūkst. eurų) šį sumažėjimą su kaupu kompensuos, o jau dabar prognozuojama, kad „Luce“ modelis bus pelningas.
„Akros“ pabrėžė, jog „Ferrari“ direktorius B. Vigna tikisi, kad pusė „Luce“ automobilių nusipirks nauji įmonės klientai.
„Ferrari“ akcijų kaina smarkiai nukrito dar 2025 m. spalio mėnesį, kai buvo paskelbti pirmieji duomenys apie modelį „Luce“, o analitikai liko nusivylę ilgalaikėmis pelno prognozėmis, kurios neatitiko lūkesčių.
Praėjusių metų pabaigoje „Ferrari“ sumažino savo planus elektromobilių srityje ir prognozuoja, kad 2030 m. elektriniai modeliai sudarys 20 proc. įmonės siūlomo asortimento, o tai yra mažiau nei anksčiau numatytas 40 proc. tikslas.
Kodėl krenta akcijos?
Analitikai rinkų reakciją aiškino kaip „nepasitenkinimą dizainu“. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad „Ferrari“ akcijų kaina prieš pirmadienio, gegužės 25 d., pristatymą buvo smarkiai pakilusi.
„Galų gale daugelis gerbėjų yra nusivylę, kad „Ferrari“ imasi elektromobilių, manydami, jog tai susilpnina superautomobilių prekės ženklą, kuris buvo sukurtas remiantis klasikinio dizaino ir grynosios degimo variklio galios modeliu“, – CNBC teigė „Morningstar“ vyriausiasis akcijų strategas Michaelas Fieldas.
„Investicijų požiūriu daugelis investuotojų bijojo elektromobilio modelio kūrimo, nes mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos yra labai didelės, o tai daro didelį spaudimą prekės ženklui jas susigrąžinti. Tai gali sumažinti verslo investicijų grąžą“, – sakė M. Fieldas.
Tai, kokios kritikos sulaukė šis elektromobilis, iliustruoja buvusio „Ferrari“ pirmininko Lucos di Montezemolo, kuris iki 2014 m. ilgai ėjo įvairias vadovaujančias pareigas šioje automobilių gamintojoje, žodžiai Italijos žiniasklaidai, kad šis automobilis yra gėda bendrovės turtingai istorijai.
„Tikiuosi, kad jie nuims šokantį žirgą nuo to automobilio“, – pasakė jis verslo konferencijos Romoje metu, omenyje turėdamas logotipą.
„Ferrari“ atsisakė komentuoti L. di Montezemolo pastabas. Praėjusiais metais L. di Montezemolo prisijungė prie konkurentės „McLaren Group Holdings Limited“, kuri gamina konkuruojančius sportinius automobilius ir daugiausia dėmesio skiria hibridiniams varikliams, valdybos. „McLaren“ taip pat konkuruoja su „Ferrari“ „Formulės 1“ lenktynėse.
„Oddo BHF“ automobilių analitikas Anthony Dickas teigė, kad rinkų reakcija yra „ryškiausia reakcija, kokią esame matę dėl automobilio dizaino „.
Jo teigimu, „Luce“ yra „didžiausias nukrypimas nuo prekės ženklo vertybių, kokį kada nors matėme“.
Tuo metu „Ferrari“ vadovas B. Vigna teigė, kad „Luce“ modelis „Ferrari“ vairuotojams suteiks „tokį patį jausmą“ kaip ir įprastas modelis. Esą svarbiausias automobilio garsas susijęs su elektros varikliu, o „kiekvienas variklis turi savo garsą“.
„Svarbu yra emocijos, kurias vairuotojas patiria“, – pridūrė jis.
***
Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui.