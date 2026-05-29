AutoRinka

Kaune pradedamas pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas: skelbia, kiek laiko eismas čia bus uždarytas

2026 m. gegužės 29 d. 14:01
Per Nemuno senvagę besitęsiantis Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas, jungiantis centrą ir salą, pasitinka kapitalinį remontą. Numatyta sutvarkyti statinio konstrukcijas, laiptus, dangą. Kol vyks darbai, gyventojai bus nukreipiami alternatyviais maršrutais, skelbiama žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Daugiau nuotraukų (1)
„Kaune ne tik statome naujus tiltus, bet ir rūpinamės esamais“, – primena Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Likus porai metų iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pastatytas tiltas iki šiol pasitarnauja keliaujantiems į Nemuno salą ir iš jos. Prieš 30 metų legendinis lakūnas Jurgis Kairys pirmą kartą praskrido po šiuo vieninteliu Kaune kabamuoju tiltu.
„Tilto tvarkymas buvo vykdomas nuolat. Tačiau pasiekėme ribą, kai paprastojo remonto neužtenka. Darbus pradedame jau kitą savaitę. Iki tol bus įrengti darbų zonos aptvėrimai“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Susiję straipsniai
Vairuotojų laukia vargai: šiame mieste eismas ir vėl bus paralyžiuotas

Vairuotojų laukia vargai: šiame mieste eismas ir vėl bus paralyžiuotas

Tilto uždarymas šiame mieste gali kainuoti gyvybes: tarnybos ruošiasi blogiausiam

Tilto uždarymas šiame mieste gali kainuoti gyvybes: tarnybos ruošiasi blogiausiam

Po dvejus metus trukusio remonto atidarė eismą tiltu: galės naudotis ir pėstieji, ir vairuotojai

Po dvejus metus trukusio remonto atidarė eismą tiltu: galės naudotis ir pėstieji, ir vairuotojai

Atliekant darbus bus sutvarkytos tilto konstrukcijos, laiptai, apšvietimas. Betoninių plytelių dangą planuojama keisti į granitą, taip išlaikant vientisumą su S. Daukanto gatvės grindiniu.
Kol praėjimas pėstiesiems bus uždarytas, kauniečiai ir miesto svečiai patekti į salą galės kitais tiltais iš Karaliaus Mindaugo prospekto – ties Karmelitų bažnyčia, A. Mickevičiaus, Maironio ir I. Kanto gatvėmis.
Darbai numatomi iki kitų metų rudens. Čia darbuosis viešąjį rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Autokausta“. Projektą parengė AB „Kauno tiltai“. Rangos darbų kaina – 1,43 mln. eurų su PVM.
Kaunastiltaspėstieji

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.