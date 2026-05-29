Kaune pradedamas pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas: skelbia, kiek laiko eismas čia bus uždarytas

„Kaune ne tik statome naujus tiltus, bet ir rūpinamės esamais“, – primena Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Likus porai metų iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pastatytas tiltas iki šiol pasitarnauja keliaujantiems į Nemuno salą ir iš jos. Prieš 30 metų legendinis lakūnas Jurgis Kairys pirmą kartą praskrido po šiuo vieninteliu Kaune kabamuoju tiltu.
„Tilto tvarkymas buvo vykdomas nuolat. Tačiau pasiekėme ribą, kai paprastojo remonto neužtenka. Darbus pradedame jau kitą savaitę. Iki tol bus įrengti darbų zonos aptvėrimai“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Atliekant darbus bus sutvarkytos tilto konstrukcijos, laiptai, apšvietimas. Betoninių plytelių dangą planuojama keisti į granitą, taip išlaikant vientisumą su S. Daukanto gatvės grindiniu.
Kol praėjimas pėstiesiems bus uždarytas, kauniečiai ir miesto svečiai patekti į salą galės kitais tiltais iš Karaliaus Mindaugo prospekto – ties Karmelitų bažnyčia, A. Mickevičiaus, Maironio ir I. Kanto gatvėmis.
Darbai numatomi iki kitų metų rudens. Čia darbuosis viešąjį rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Autokausta“. Projektą parengė AB „Kauno tiltai“. Rangos darbų kaina – 1,43 mln. eurų su PVM.