Penktadienį sumažėjo visų degalų kainos

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos ketvirtadienį svyravo nuo 1,79 euro iki 2,08 euro už litrą, o vidutinė jo kaina siekė 1,90 euro ir buvo 1,5 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,93 euro).
Mažiausia šios rūšies degalų kaina fiksuota „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajono savivaldybėje, Tauruose (1,80 euro), o didžiausia – I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kartenoje, kur kainavo 2,08 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,70 euro iki 1,96 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,81 euro ir buvo 1,4 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,84 euro).
Susiję straipsniai
Mažiausia benzino kaina penktadienio rytą taip pat buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajono savivaldybėje, Tauruose, kur benzino litras kainavo 1,70 euro. Tuo metu brangiausias benzinas fiksuotas „Degtos“ degalinėje Vievyje (1,96 euro).
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,74 euro iki 0,97 euro už litrą, o vidutinė SND kaina buvo 0,87 euro, arba 0,5 proc. mažesnė nei ketvirtadienį, kai buvo 0,87 euro už litrą.
Mažiausia SND kaina penktadienio rytą taip pat buvo Bonsa“ degalinėje Tauragės rajono savivaldybėje, Tauruose (0,74 euro), didžiausia – „Circle K“ tinklo 6 degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio rajono savivaldybėje, Aleksandrijos kaime (0,97 euro).
Didmeninė benzino kaina ketvirtadienį Lietuvoje buvo 1,57 euro, dyzelinas kainavo 1,67 euro.
Tuo metu Brent naftos kaina rinkoje tądien buvo 93,71 JAV dolerio už barelį.
Informaciją apie degalų kainas penktadienį agentūrai pateikė 70 degalais prekiaujančios įmonės, valdančios 723 degalines.