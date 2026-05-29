Premjerė sako, kad svarstys pratęsti 50 proc. lengvatą traukinių bilietams

2026 m. gegužės 29 d. 15:05
Vygantas Tuzas
Birželio pradžioje baigiantis laikotarpiui, kai bendrovė „LTG Link“ keliones traukiniais siūlo įsigyti perpus pigiau, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog bus svarstoma šią priemonę pratęsti. Tiesa, premjerė sako norinti pirmiausia pamatyti statistiką ir įvertinti, ar priemonė, kuri buvo skirta kovai su kuro kainų krize, davė naudos.
„Diskutuojame tuo klausimu ir su susisiekimo ministru tikrai turėsime pokalbį apie tai. Labai noriu pamatyti statistiką, kiek žmonių pasinaudojo ta lengvata. Kiek žinau, neoficialais duomenimis, tai tikrai buvo populiaru“, – penktadienį Akmenėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Įvesdami lengvatą gavome ir kritikos strėlių – daug kas klausė, kam to reikia. Žmonės sakė, jog jie važiuoja mašina, vaikščioja pėsčiomis ir važiuoja autobusais, bet man atrodo, kad šis įrankis buvo labai pozityvus. Tiesa, pasižiūrėkime į statistiką ir rezultatus, o tada galėsime diskutuoti, ar šią priemonę vertėtų pratęsti“, – aiškino Vyriausybės vadovė.
ELTA primena, jog kovo pabaigoje, reaguodamas į kylančias kuro kainas, susisiekimo ministras Juras Taminskas kartu su LTG grupei priklausančia keleivių vežimo bendrove „LTG Link“ priėmė sprendimą sumažinti traukinių bilietų kainas Lietuvoje – jiems pritaikyta 50 proc. lengvata.
Pigesnius bilietus keleiviai įsigyti galėjo nuo balandžio 1 d., tačiau pasiūlymas turėtų baigtis šių metų birželio 1 d.
Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, dyzelino kainos gegužės 28 d. svyravo nuo 1,79 euro iki 2,08 euro už litrą, o vidutinė jo kaina siekė 1,90 euro. Benzino kainos tuo metu svyravo nuo 1,70 euro iki 1,96 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,81 euro už litrą.
Kuro, ypač dyzelino, kainos Lietuvoje ir visame pasaulyje šoko į viršų Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) ir Izraeliui pradėjus karinius veiksmus Irane, dėl kurių buvo suvaržytas naftos tranzitas Hormuzo sąsiauriu. Krizės įkarštyje dyzelinas Lietuvos degalinėse kainavo 2,15 euro už litrą.
