Prie „Ferrari“ vairo – ir popiežius: naujasis modelis iki 100 km/h šauna per 2,5 sekundės

Automobilį slėpė raudonas apdangalas. Jį nuėmus popiežius atidžiai apžiūrėjo naująjį „Ferrari“, atsisėdo į vairuotojo sėdynę ir klausėsi, ką „Ferrari“ bandymų vairuotojas Raffaele De Simone aiškino apie valdymo elementus ir vairavimo režimus, rašo „euronews.com“.
Tikėtina „Luce“ kaina – apie 550 tūkst. eurų.
Pristatymas klientams turėtų prasidėti ketvirtąjį metų ketvirtį.
Prie naujojo „Ferrari“ elektromobilio vairo – gerai žinomas veidas: išbandė popiežius Leonas XIV
Pasak įmonės, šis elektromobilis gali išvystyti didesnį nei 310 km/h greitį, o iki 100 km/h įsibėgėti per 2,5 sekundes.
Automobilis turi didžiulį 122 kWh akumuliatorių, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti daugiau nei 530 km ir sveria 2,26 tonos. Įmonė teigia, kad naudojant greitojo įkrovimo funkciją automobilis gali pasiekti 80 proc. įkrovos lygį nuo 10 proc. per 20–25 minutes.