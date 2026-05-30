AutoRinka

Prie „Ferrari“ vairo – ir popiežius: naujasis modelis iki 100 km/h šauna per 2,5 sekundės

2026 m. gegužės 30 d. 07:43
Lrytas.lt
Video
Gegužės 26 d. Kastel Gandolfe, Vatikane, su popiežiumi Leonu XIV susitikę „Ferrari“ vadovas Johnas Elkannas ir aukščiausioji įmonės vadovybė pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį automobilį „Ferrari Luce“.
Daugiau nuotraukų (3)
Automobilį slėpė raudonas apdangalas. Jį nuėmus popiežius atidžiai apžiūrėjo naująjį „Ferrari“, atsisėdo į vairuotojo sėdynę ir klausėsi, ką „Ferrari“ bandymų vairuotojas Raffaele De Simone aiškino apie valdymo elementus ir vairavimo režimus, rašo „euronews.com“.
Tikėtina „Luce“ kaina – apie 550 tūkst. eurų.
Pristatymas klientams turėtų prasidėti ketvirtąjį metų ketvirtį.

Prie naujojo „Ferrari“ elektromobilio vairo – gerai žinomas veidas: išbandė popiežius Leonas XIV

Pasak įmonės, šis elektromobilis gali išvystyti didesnį nei 310 km/h greitį, o iki 100 km/h įsibėgėti per 2,5 sekundes.
Automobilis turi didžiulį 122 kWh akumuliatorių, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti daugiau nei 530 km ir sveria 2,26 tonos. Įmonė teigia, kad naudojant greitojo įkrovimo funkciją automobilis gali pasiekti 80 proc. įkrovos lygį nuo 10 proc. per 20–25 minutes.
Susiję straipsniai
Jei dangus negrius, „Ferrari“ pradės gaminti savo pirmąjį elektromobilį

Jei dangus negrius, „Ferrari“ pradės gaminti savo pirmąjį elektromobilį

Tokios rinkų reakcijos dar nėra buvę: „Ferrari“ pristačius pirmąjį elektromobilį akcijos smigo žemyn

Tokios rinkų reakcijos dar nėra buvę: „Ferrari“ pristačius pirmąjį elektromobilį akcijos smigo žemyn

Tokių spalvų „Cupra“ modelių niekada nebeišvysite: „Tai paliksime „Ferrari“

Tokių spalvų „Cupra“ modelių niekada nebeišvysite: „Tai paliksime „Ferrari“

FerrariPopiežius Leonas XIVelektromobilis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.