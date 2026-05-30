Šis miestas išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių – įtraukė dvi papildomas dienas

2026 m. gegužės 30 d. 15:49
Panevėžio miesto savivaldybės taryba išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių – nuo šiol specialiais reisais į Šilaičių ir Pašilių kapines gyventojai nemokamai galės vykti ir Motinos bei Tėvo dienomis.
Iki šiol specialūs autobusų reisai nemokamai iki Šilaičių ir Pašilių kapinių keleivius veždavo lapkričio 1–2 dienomis.
Pernai šiomis dienomis buvo atlikti 146 reisai, nuvažiuota daugiau kaip 2 182 kilometrai, o paslauga miesto savivaldybei kainavo 4 tūkst. 550 eurų.
Panevėžyje nemokamai visais miesto maršrutais galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, minint Tarptautinę dieną be automobilio.
Tikimasi, kad papildomi nemokamo viešojo transporto reisai palengvins gyventojų keliones, prisidės prie patogesnio judumo mieste, saugesnės aplinkos bei mažesnių transporto srautų prie kapinių.
Šiemet, birželio 7-ąją, minint Tėvo dieną, panevėžiečiai specialiais reisais į Šilaičių ir Pašilių kapines galės vykti nemokamu viešuoju transportu.
