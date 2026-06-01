Naujų automobilių parkas pagausėjo: štai kurie modeliai buvo populiariausi gegužę

„Autotyrimų“ duomenimis, gegužę šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5 238 nauji lengvieji automobiliai.
Iš jų 4 845 buvo asmeniniai automobiliai, o 393 – komerciniai.
Pastarąjį mėnesį daugiausia buvo įregistruota „Toyota“ (1 232), „Volkswagen“ (820) ir „Škoda“ (755) markių automobilių.
Per gegužę taip pat įregistruoti 338 tikrieji elektromobiliai – tai 44,4 proc. daugiau nei prieš metus.
Nuo metų pradžios šalies automobilių parką papildė 20 858 nauji lengvieji automobiliai bei 1 495 elektromobiliai.