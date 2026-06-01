Tendencijos daugiau ar mažiau aiškios: štai kur link ritasi degalų kainos

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 1 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Neste Lietuva“ tinklo degalinėje Tauragėje – 1,739 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,08 Eur/l buvo I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kretingos r. sav. (Kartena).
Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,739 Eur/l iki 2,08 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,867 Eur/l, arba 1,6 proc. mažiau nei penktadienį (gegužės 29 d.), kai buvo 1,898 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Klaipėdoje – 1,669 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,95 Eur/l buvo I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kretingos r. sav. (Kartena).
Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,669 Eur/l iki 1,95 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,782 Eur/l, arba 1,4 proc. mažiau nei penktadienį (gegužės 29 d.), kai buvo 1,807 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,73 Eur/l – „Jozita“ tinklo 3 degalinėse.
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo 4 degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio r. sav. (Aleksandrijos k.) – 0,969 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,73 Eur/l iki 0,969 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,862 Eur/l, arba 0,8 proc. mažesnė nei penktadienį (gegužės 29 d.), kai buvo 0,869 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina gegužės 28 d., naujausiais skelbiamais duomenimis, Lietuvoje buvo 1,57 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,67 Eur/l.