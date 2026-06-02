„Teslai“ – pozityvūs ženklai Europos rinkoje

Norvegijoje fiksuotas 29 procentų augimas iki 3 345 automobilių. Be to, įmonė dviženklį–triženklį procentinį augimą registravo mažesnėse rinkose, tokiose kaip Danija, Ispanija, Portugalija ir Švedija.
Italijoje tuo tarpu naujų registracijų skaičius gegužę traukėsi 23,5 proc. Tačiau per pirmuosius penkis metų mėnesius čia būta daugiau kaip 15 proc. augimo. Skaičių iš didžiausių Europos automobilių rinkų Vokietijos ir Didžiosios Britanijos tikimasi šią savaitę.
Pagal rinkos kapitalizaciją vertingiausia pasaulyje automobilių gamintoja 2025 m. prarado beveik pusę savo rinkos dalies Europoje. Tai lėmė didėjanti konkurencija, pirmiausiai – iš Kinijos, taip pat naujų modelių trūkumas ir reakcija į įmonės vadovo Elono Musko politinius pareiškimus.
Analitikų teigimu, „Tesla“ pelnosi iš bendro elektromobilių rinkos augimo. Nors įmonės rinkos dalis sumažėjo, tačiau pardavimus skatina vis didesnis populiarumas Skandinavijoje ir atsigavimo efektas tokiose šalyse, kaip Ispanija, sakė „ING Research“ ekonomistas Rico Lumanas. „TP ICAP Midcap“ analitikas Julienas Thomas atkreipė dėmesį į agresyvią „Tesla“ kainų strategiją ir pranašumą gamybos srityje.
Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenimis, balandį naujų elektromobilių registracija Europoje, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, augo 21 proc. ir sudarė daugiau nei du trečdalius visų naujų registracijų. Valstybės subsidijos ir padidėjusios kuro kainos skatino pirkėjus rinktis mažiau taršius automobilius.