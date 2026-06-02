Antradienį vėl brango dyzelinas ir benzinas

2026 m. birželio 2 d. 12:09
Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas – atitinkamai 3,8 proc., 3,6 proc. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,78 euro iki 2,08 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,93 euro ir buvo 3,6 proc. didesnė nei pirmadienį (1,86 euro).
Pigiausias dyzelinas buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Vilniuje, „Velseka“ degalinėje Kupiškyje ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone, kur kainavo 1,78 euro. Didžiausia šios rūšies degalų kaina fiksuota I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kartenoje – 2,08 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,69 euro iki 1,96 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,85 euro ir buvo 3,8 proc. didesnė nei pirmadienį (1,78 euro).
Mažiausia benzino kaina buvo keturiose tinklo „Stateta“ degalinėse – 1,69 euro, o didžiausia – septyniose tinklo „Circle K“ degalinėse ir dviejose „Boost Petrol“ degalinėse, kur litras benzino atsiėjo 1,96 euro.
Dujų kainos degalinėse svyravo nuo 0,74 euro iki 0,96 euro, o vidutinė jų kaina siekė 0,86 euro ir buvo 0,5 proc. didesnė nei pirmadienį (0,86 euro).
Mažiausia SND kaina – 0,74 euro – fiksuota Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone. Didžiausia SND kaina buvo keturiose tinklo „Circle K“ degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio rajone – 0,96 euro.
Didmeninė benzino kaina pirmadienį Lietuvoje buvo 1,54 euro, o litras dyzelino kainavo 1,63 euro.
Brent naftos kaina rinkoje birželio 1 d. siekė 94,98 JAV dolerio už barelį.
