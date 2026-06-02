Prisigyveno: degalai – tik su talonais, norma – 20 litrų per dieną

2026 m. birželio 2 d. 18:45
Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje degalai tampa deficitu. Ukrainos dronai pasistengė, kad jų tiekimas būtų sutrikdytas, todėl vietos valdžiai neliko nieko kita, kaip įvesti kvotas.
Jau praėjusį savaitgalį Sevastopolyje buvo naudojami talonai, su kuriais buvo galima įsigyti benzino, rašo BBC.
Deficitas prasidėjo dar anksčiau. Miesto valdžia buvo išleidusi nurodymą, pagal kurį vienu metu vienas klientas į kanistrą galėjo įsipilti ne daugiau kaip 20 litrų benzino. Tačiau tokio apribojimo pasirodė maža.
Mat dar sekmadienio rytą viename iš degalinių tinklų vos per kelias valandas sunaudotos visos dienos atsargos. „Todėl nuo šiandien Sevastopolyje benzinas bus parduodamas tik su talonais“, – paskelbė Rusijos paskirtas Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas.

Jis prašė vietos gyventojų naudotis asmeninėmis transporto priemonėmis tik tada, kai tai absoliučiai būtina, rašo BBC.
Aneksuoto pusiasalio valdžios teigimu, nuo gegužės 31 d. didžiausias leidžiamas benzino kiekis vienai transporto priemonei yra 20 litrų.
Rusijos okupacinė valdžia benzino trūkumą Kryme aiškina „logistiniais sunkumais“. Jos teigimu, numatoma, kad dabartinė padėtis normalizuosis per 30 dienų. Pirmieji benzino pardavimo apribojimai Sevastopolyje buvo įvesti gegužės 22 d.
