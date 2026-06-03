Klaipėdoje į vandenį vėl nuleido autobusą: skelbia, kiek kainuos bilietas ir kas keičiasi keleiviams 

Vandens autobusų maršrutą aptarnaujančios savivaldybės įmonės „Klaipėdos paslaugos“ vadovas Vaidas Ramanauskas Klaipėdos tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdyje teigė, kad, atsižvelgiant į praėjusių metų patirtį, šiemet vandens autobusų grafikas optimizuotas siekiant sumažinti nuostolius.
Jei ankstesniais metais vandens autobusai kursuodavo nuo gegužės mėnesio, tai šiemet po šio savaitgalio dar bus pertrauka, o reguliarūs reisai prasidės birželio 13-ąją. Sezonas truks iki rugsėjo 30-osios – dviem savaitėmis trumpiau nei pernai.
Pasak V. Ramanausko, šiemet taip pat atsisakoma dviejų pirmųjų rytinių reisų, o vandens autobusai nekursuos pirmadieniais. Visa tai turėtų padėti sumažinti paslaugos nuostolius.
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Taip pat pasikeitė pradinė maršruto stotelė. Dabar keleiviai bus įlaipinami prie Pilies tilto, todėl maršrutas iki Tauralaukio pailgėjo. Autobusas taip pat stos ir Senamiesčio stotelėje netoli burlaivio „Meridianas“ Plaukimo kainos lieka tokios pačios kaip ir pernai – 5 eurai. Bilietams taikomos 50 ir 80 proc. nuolaidos, kaip ir viešajame transporte. Todėl vaikams ir senjorams kelionė kainuoja 1 eurą.
Anot „Klaipėdos paslaugų“ vadovo, akivaizdu, kad vandens autobusai tapo ne tiek reguliaraus susisiekimo priemone, kiek pramoga.
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Uostamiesčio viešojo transporto sistemą administruojančios viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ laikinai direktorės pareigas einanti Alina Mikalauskė pateiktoje ataskaitoje prognozuoja, kad vandens autobusų paslauga šiemet bus nuostolinga ir pareikalaus apie 8 tūkst. eurų papildomų lėšų.
Praėjusiais metais nuostoliai viršijo 10 tūkst. eurų. Tačiau į šią sumą neįskaičiuojamos keleiviams taikomos lengvatos, kurios papildomai kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto.
Tarybos narys Leonas Mokūnas iš esmės domėjosi vandens autobusų paslaugos perspektyvomis. A. Mikalauskė teigė, kad šiemet priimtas sprendimas paslaugą teikti vidaus sandorio pagrindu, o dėl kitų metų turėtų būti priimti atskiri sprendimai.
Pasak V. Ramanausko, tikslas yra pasiekti, kad paslauga nebebūtų nuostolinga.
Statistika rodo, kad vandens autobuso populiarumas mažėja. Jei 2023 m. buvo pervežta beveik 9 tūkst. keleivių, tai 2024 m. – apie 8,2 tūkst., o pernai – kiek daugiau nei 6,5 tūkst. keleivių.
Įdomu tai, kad „Klaipėdos paslaugos“ į elektrinius vandens autobusus pagaminusią įmonę „Popa LT“ yra investavusi 160 tūkst. eurų ir valdo 40 proc. jos akcijų. V. Ramanauskas teigė, kad akcijas planuojama parduoti, tačiau tai reikėtų daryti pakilimo, o ne nuosmukio laikotarpiu.