AutoRinka

Ketvirtadienio rytą – benzino ir dyzelino kainų pokyčiai Lietuvos degalinėse

2026 m. birželio 4 d. 12:38
Vidutinės benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje ketvirtadienio rytą sumažėjo atitinkamai 0,7 proc. ir 0,6 proc., o suskystintos naftos dujų (SND) kaina padidėjo 0,2 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,77 euro iki 2,04 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,88 euro ir buvo 0,6 proc. mežesnė nei trečiadienį (1,90 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo degalinėje „Gelvybė“ Vilkaviškio rajone – 1,77 euro, o didžiausia – penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse, kur litras šios rūšies degalų kainavo 2,04 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,66 euro iki 1,96 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,80 euro ir buvo 0,7 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,81 euro).
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Pigiausias benzinas ketvirtadienį fiksuotas Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone ir „Circle K“ tinklo degalinėje Plungės rajone, kur kainavo 1,66 euro. Tuo metu didžiausia jo kaina, siekusi 1,96 euro, buvo trijose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Dujų kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,72 euro iki 0,96 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,85 euro ir buvo 0,2 proc. didesnė nei trečiadienį (0,85 euro).
Mažiausia SND kaina buvo Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone ir „Circle K“ tinklo degalinėje Plungės rajone – 0,72 euro, didžiausia – keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio rajone. Pastarosiose litras dujų atsiėjo 0,96 euro.
Didmeninė benzino kaina trečiadienį Lietuvoje buvo 1,56 euro, o dyzelinas kainavo 1,67 euro.
Brent naftos kaina rinkoje birželio 3 dieną siekė 97,81 JAV dolerio už barelį.
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