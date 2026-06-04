Tikina, kad ši Vyriausybė tokio mokesčio neįves: „Labai lengva kalbėti iš Briuselio“

„Tikrai nebus (metinio automobilių taršos mokesčio – ELTA) ir aš tam griežtai nepritariu“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė jis.
J. Taminsko teigimu, pirmiausia reikėtų didinti gyventojų pajamas, sudaryti sąlygas jiems įsigyti naujesnį automobilį bei sutvarkyti kelių infrastruktūrą. Anot jo, taip pat reikia įvertinti situaciją ne tik didmiesčiuose, bet ir regionuose.
„Kalbėti apie priemones, kokias Lietuva turi taikyti ir (sakyti, kad turi – ELTA) įvesti taršos mokesčius automobiliams – vėlgi labai lengva kalbėti iš Briuselio (…) ir pasakoti, kaip čia jūs turite tvarkytis. Pirmiausia reikia didinti žmonių pajamas, pirmiausia reikia sutvarkyti kelių infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas žmonėms įsigyti geresnį, naujesnį automobilį, o ne atimti tai, ką jie turi“, – sakė jis.
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„Yra lengva kalbėti, kai tu gyveni didmiestyje, pavyzdžiui, Vilniuje, važinėji nauju ar apynauju automobiliu ir tau visiškai neskauda galvos dėl finansų, dėl to, kiek gali įsipilti kuro. (...) Tačiau reikia nuvažiuoti į regionus ir pasižiūrėti, koks ten yra automobilių parko amžius, kaip žmonės ten gyvena, kokios yra jų pajamos, kiek jiems reikia važiuoti iki mokymo, gydymo įstaigų ir truputį pamąstyti, nusileidus ant žemės abiem kojomis“, – pažymėjo ministras.
EK Lietuvai pateikė naujausias rekomendacijas, kuriose teigiama, jog fiskalinės kliūtys, pavyzdžiui, metinio automobilių taršos mokesčio nebuvimas, neskatina transporto priemonių parko atnaujinimo.
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) praėjusių metų liepą taip pat Lietuvai siūlė įvesti metinį automobilių taršos mokestį, kuris galėtų prisidėti prie automobilių parko atnaujinimo.
taršaAutomobiliaiJuras Taminskas
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