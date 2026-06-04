Ukmergėje bus remontuojamas tiltas per Šventosios upę

Dėl tilto kapitalinio remonto ir dalies kelio ruožo rekonstravimo darbų „Via Lietuva“ pasirašė rangos darbų sutartį su bendrove „Švykai“.
„Via Lietuvos“ generalinio direktoriaus Martyno Gedaminsko teigimu, šiuo projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą.
„Tiltas per Šventąją yra vienas svarbiausių infrastruktūros objektų Ukmergėje, todėl jo būklė tiesiogiai veikia tiek eismo saugumą, tiek kasdienį gyventojų mobilumą. Ilgą laiką eksploatuotas statinys nusidėvėjęs, todėl kapitalinis remontas yra būtinas siekiant užtikrinti saugų ir patogų susisiekimą ateityje“, – sako M. Gedaminskas.
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Numatoma, kad kapitalinio tilto per Šventąją remonto metu bus suremontuotos ir sustiprintos tilto sijos, sutvarkytos krantinės atramos bei pakeisti susidėvėję guoliai. Taip pat planuojama visiškai pakeisti tilto dangos konstrukciją, šalitilčių plokštes, įrengti naujus deformacinius pjūvius, cinkuotus metalinius atitvarus, turėklus bei modernų apšvietimą.
Siekiant apsaugoti statinį nuo neigiamo aplinkos poveikio, bus įrengta nauja hidroizoliacija, vandens nuvedimo sistema bei vandens surinkimo šuliniai prieigose. Projekte taip pat numatyta nuvalyti bei suremontuoti šlaitus, atnaujinti vienoje pusėje esančius, o kitoje pusėje įrengti naujus šlaitinius laiptus.
Tuo metu rekonstruojant valstybinės reikšmės krašto kelio Ukmergė–Molėtai ruožą nuo 0,512 iki 0,836 km, bus suremontuota kelio danga, kairėje kelio pusėje įrengta automobilių stovėjimo juosta iš betoninių trinkelių bei 0,5 metro pločio techninis šaligatvis.
Taip pat numatyta įrengti saugos salelę su nereguliuojama pėsčiųjų perėja, rekonstruoti septynias nuovažas, įrengti vedimo paviršius neregiams.
Rangos darbų sutarties vertė siekia 5,33 mln. eurų su PVM. Darbus planuojama atlikti iki 2027 m. pabaigos.