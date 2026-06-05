Degalinių švieslentėse – naujos kainos: kiek sumažėjo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,69 euro iki 2,04 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,86 euro ir buvo 1,4 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,90 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo degalinėje buvo „Visvilas“ degalinėje Mažeikių rojono savivaldybėje, Tirkšliuose, kur litras dyzelino kainavo 1,69 euro. Brangiausiai dyzelinas kainavo 2 „Circle K“ tinklo degalinėse (2,04 euro).
Benzino kainos svyravo nuo 1,62 euro iki 1,92 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,78 euro ir buvo 1,4 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,81 euro).
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Pigiausias benzinas penktadienį fiksuotas „Jozita“ tinklo degalinėje Kelmėje – 1,62 euro už litrą. Tuo metu brangiausiai benzinas kainavo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Neringoje (1,92 euro).
Dujų kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,72 euro iki 0,97 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,85 euro ir buvo 0,9 proc. didesnė nei ketvirtadienį.
Mažiausia SND kaina buvo degalinėje „Bonsa“ ir „Jozita“ tinklo degalinėje Tauragės rajono savivaldybėje – 0,72 euro, didžiausia – keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio rajone (0,97 euro).
Didmeninė benzino kaina ketvirtadienį Lietuvoje buvo 1,57 euro, o dyzelinas kainavo 1,71 euro.
Brent naftos kaina rinkoje tądien siekė 95,03 JAV dolerio už barelį.
Informaciją apie degalų kainas penktadienį agentūrai pateikė 72 degalais prekiaujančios įmonės, valdančios 752 degalines.
ELTA (ELTA)
benzinasdyzelinasLietuvos energetikos agentūra
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