Kainų šokas: keleiviams sunku patikėti, kiek dabar atsieina kelionės traukiniais

„Kaip man, kaip keleiviui, interpretuoti kainų skirtumą – kad jis neegzistuoja“, – klausė A. Lašas.
„Lietuvos geležinkelių“ grupės įmonė „LTG Link“ pateikė savo paaiškinimą – esą, taikoma dinaminė kainodara.
Tokių kainų tvirtina dar nematę
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„Sakykite, ką norite, bet 14 eurų iki Kauno dar nėra buvę“, – piktinosi vienas iš komentatorių internete. Pasipiktinimą nesunku suprasti, juolab kad žmonės keliones traukiniais pamėgo nuo balandžio, kai dėl didelių degalų kainų valstybės sąskaita joms buvo pradėta taikyti 50 proc. nuolaida.
Tačiau dabar pirmos klasės bilietas keliaujant nuo Vilniaus iki Kauno atsieina nuo 12 iki net 15,62 euro.
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O kelionė iš Vilniaus į uostamiestį gali atsieiti net 38,2 euro pirmos klasės vagone. Antros – 26,8 euro.
Aiškina apie dinamines kainas
„LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ nuosekliai ir skaidriai informuoja keleivius apie bilietų kainų pokyčius. Pasibaigus laikinai 50 proc. nuolaidai, kuri traukinių bilietams buvo taikoma du mėnesius – balandį ir gegužę, kainos buvo grąžintos į įprastą lygį, galiojusį iki nuolaidos įvedimo“, – tvirtino „LTG Link“ atstovė Julija Leimonė.
Anot jos, taikomi dinaminės kainodaros principai – planuojant kelionę iš anksto kelionės bilietą galima įsigyti gerokai pigiau.
„Dar iki 50 proc. nuolaidos įsigaliojimo „LTG Link“ taikė dinaminę kainodarą – kainų nustatymo modelį, kai bilietų kaina kinta priklausomai nuo paklausos, konkretaus reiso užpildymo bei sezoniškumo.
Planuodami keliones iš anksto, keleiviai gali įsigyti bilietus iki 40 proc. pigiau nei reguliari kaina, o artėjant išvykimo laikui ji palaipsniui didėja. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, perkant paskutinę minutę ar renkantis greituosius reisus, bilieto kaina gali būti iki 10 proc. didesnė nei reguliari“, – aiškino J. Leimonė.
Jos teigimu, dar prieš įsigaliojant 50 proc. nuolaidai, kovo mėnesį kelionės maršrutu Vilnius–Kaunas kainos svyravo nuo 5 iki 10 eurų. Nuolaidos laikotarpiu šiuo maršrutu buvo galima keliauti ir už 2,5 euro, o dinaminė kainodara tuo metu nebuvo taikoma.
Pasibaigus nuolaidos galiojimui, kainos sugrįžo į ankstesnį lygį, o kartu vėl pradėta taikyti ir dinaminė kainodara. Šiuo metu bilietą tuo pačiu maršrutu, planuojant kelionę iš anksto, galima įsigyti už 5–10 eurų.
„Šiuo metu dinaminė kainodara taikoma 7 vietiniuose ir 4 tarptautiniuose maršrutuose. Svarbu pabrėžti, kad ji neturi įtakos galiojančioms nuolaidoms ir lengvatoms – keleiviai ir toliau gali naudotis, pavyzdžiui, studentų ar neįgaliųjų nuolaidomis“, – teigė „LTG Link“ atstovė.
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