Degalai šiek tiek atpigo: išsiskiria dvi uostamiesčio degalinės

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 8 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ 2 degalinėse Klaipėdoje – 1,709 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,039 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo 2 degalinėse.
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Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,709 Eur/l iki 2,039 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,841 Eur/l, arba 1,2 proc. mažiau nei penktadienį (birželio 5 d.), kai buvo 1,863 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ 2 degalinėse Klaipėdoje – 1,629 Eur/l.
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Didžiausia benzino kaina – 1,909 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo 3 degalinėse.
Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,629 Eur/l iki 1,909 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,756 Eur/l, arba 1,3 proc. mažiau nei penktadienį (birželio 5 d.), kai buvo 1,780 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,72 Eur/l – Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurai) ir „Jozita“ tinklo degalinėje Tauragės r. sav. (Papušynės k.).
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo 4 degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio r. sav. (Aleksandrijos k.) – 0,969 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,72 Eur/l iki 0,969 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,844 Eur/l, arba 0,2 proc. mažesnė nei penktadienį (birželio 5 d.), kai buvo 0,846 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 5 d. Lietuvoje buvo 1,55 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,68 Eur/l (birželio 4 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,57 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,71 Eur/l).
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