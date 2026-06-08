Gyventojas išsigando gavęs netikėtą priminimą: „Sunerimau, kad paskui ir baudos nepradėtų plaukti“

Seime skinasi kelią pataisos, kurios įpareigotų „Regitrą“ iš anksto informuoti vairuotojus apie besibaigiantį techninės apžiūros (TA) galiojimą. Šiuo metu galiojanti sistema ne tik palieka erdvės užmaršumui, bet ir sukuria biurokratinius labirintus pardavus savo transporto priemonę.
Kurioziška situacija – pranešinėja apie svetimą turtą
Kėdainiečio istorija puikiai iliustruoja dabartinės sistemos spragas. Vyras, dar pernai pardavęs motociklą, neseniai sulaukė netikėto priminimo, kuris privertė sunerimti.
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„Prieš kelias dienas man atėjo žinutė, įspėjanti, kad baigiasi mano turimos transporto priemonės techninės apžiūros galiojimo laikas.
Sutrikau, nes tiek mašinos techninė apžiūra praeita prieš porą mėnesių, tiek naujo motociklo dar negalėjo būti pasibaigusi. Puoliau ieškoti dokumentų, išsigandau, ar nebus kokios klaidos įsivėlusios, sunerimau, kad paskui ir baudos nepradėtų plaukti“, – pasakojo jis. Paaiškėjo, kad pranešimas buvo dėl jau seniai parduotos transporto priemonės.
Vairuotojas piktinasi, kad informaciniai srautai tarp institucijų nėra suderinti.
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„Kažkokia kvaila sistema, kad pardavęs transporto priemonę turi vykti į techninės apžiūros centrą ir prašyti išimti savo numerį iš tos konkrečios transporto priemonės įskaitos. Juk „Regitra“ turi visus duomenis apie pasikeitusius savininkus, ne techninių apžiūrų centrai“, – pasakojo vairuotojas.
Anot jo, sistema ydinga, mat naujasis motociklo savininkas, tikėtina, galėjo būti nuramintas, kad pranešimą apie besibaigiančią techninę apžiūrą jis gaus, mat prie konkrečios transporto priemonės Techninių apžiūrų centre įvestas telefono numeris ir pažymėtas reikalavimas priminti apie technikinės galiojimo pabaigą.
Tačiau vargu ar susigaudyta, kad telefono numeris gali būti asmens, kuriam ta transporto priemonė seniausiai nebepriklauso.
Seimo narių iniciatyva – prevencija vietoj bausmių
Reaguodami į panašias problemas, Seimo nariai pateikė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas. Jomis siūloma įpareigoti „Regitrą“ likus 5 darbo dienoms iki TA galiojimo pabaigos informuoti vairuotojus SMS žinute arba el. paštu.
Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas, pristatęs projektą, pabrėžė, kad dabartinė tvarka yra labiau baudžiamoji nei prevencinė. Juk mūsų visų tikslas yra, kad keliuose būtų techniškai tvarkingi ir saugūs automobiliai, o ne „prigaudinėti“ užmaršesnius vairuotojus ir rinkti baudas į biudžetą.
„Šiandien visi žmonės, net ir tie, kurie nėra pažymėję, kad gautų pranešimus, informuojami tik tada, kai techninė apžiūra yra pasibaigusi ir transporto priemonė nebegali dalyvauti eisme. Mano siūlymas – paprastas prevencinis sprendimas, kuris padėtų išvengti nemalonių situacijų“, – Seimo posėdžio metu kalbėjo kraštietis politikas.
Pasak parlamentaro, tai ne tik patogumo, bet ir saugumo klausimas. Be to, toks modelis užtikrintų sistemos vientisumą, nes panašus sprendimas jau priimtas dėl vairuotojo pažymėjimų galiojimo priminimų.
Kodėl dabartinė sistema neveikia efektyviai? Šiuo metu priminimo paslaugą teikia techninių apžiūrų centrai (TAC), tačiau ji nėra automatinė – vairuotojas pats turi ją užsisakyti.
„Nusipirkote naują automobilį – pranešimo negausite, nes į TAC nuvyksite tik po 2–3 metų ir tik tada galėsite užsisakyti tokią paslaugą.
Pardavėte automobilį naujam savininkui, o informavimo „varnelę“ buvote užsidėjęs Jūs – naujasis savininkas jokio pranešimo negaus“, – argumentus dėlioja ir kone identiškai realią kėdainiečio situaciją nupasakoja V. Fiodorovas.
Maža to, politikas akcentuoja, kad čia veikia ir paprastas žmogiškasis faktorius, mat jei TA centre darbuotojas pamiršo pasiūlyti užsisakyti pranešimą, vairuotojas lieka be informacinio palaikymo.
Kėdainiečio politiko siūlymą palaiko ir kitų frakcijų politikai. Štai liberalas Andrius Bagdonas, palaikantis iniciatyvą, įsitikinęs, kad vairuotojai tai įvertintų labai palankiai. Jo teigimu, valstybės institucijos turėtų padėti piliečiams laikytis taisyklių, o ne tiesiog fiksuoti pažeidimus.
Kaip priminimai veikia šiandien?
Kol įstatymo pataisos dar svarstomos Teisės ir teisėtvarkos komitete (planuojamas grįžimas į Seimo salę numatytas birželio 23 d.), vairuotojai turi patys pasirūpinti priminimais.
Šiuo metu TAC siūlo nemokamą paslaugą, kuria pasinaudojus priminimas atsiunčiamas likus 30 dienų iki TA pabaigos. Užsisakyti šią paslaugą galima trimis būdais – registruojantis apžiūrai internetu, TAC savitarnoje įvedus valstybinį numerį ir registracijos liudijimo numerį arba kai kuriose techninės apžiūros stotyse gyvai.
Tačiau, kaip rodo kėdainiečio istorija, ši sistema nėra susieta su „Regitros“ savininkų duomenų baze, todėl pranešimai gali klaidžioti net ir pasikeitus transporto priemonės valdytojui.
Kol kas dauguma parlamentarų (84) balsavo už V. Fiodorovo pateiktą siūlymą ir pritaria, kad informavimo naštą nuo vairuotojų pečių turėtų perimti „Regitra“. Tai leistų išvengti situacijų, kai techniškai tvarkingas automobilis tampa nelegaliu kelyje tik dėl užmaršumo.
Jei Seimas galutinai pritars projektui, vairuotojai gaus laiku ateinančius įspėjimus, kurie leis be streso suplanuoti vizitą į techninės apžiūros centrą.