Lietuvos geležinkelių kompanija prasibrovė į Vokietijos rinką

Šis sertifikatas yra svarbus žingsnis stiprinant logistikos koridorius tarp Vokietijos, Ukrainos ir Baltijos šalių. „Šiuo metu mūsų prioritetas – nuolatinio intermodalinio maršruto Duisburgas–Kaunas–Duisburgas kokybė. „LTG Cargo Polska“ gautas sertifikatas suteikia galimybę mums patiems valdyti visą maršrutą nuo pakrovos Lietuvoje iki iškrovimo Vokietijoje, o tai klientams užtikrina dar didesnį pristatymo patikimumą“, – sako Eglė Šimė, „LTG Cargo“ vadovė.
Pernai „LTG Cargo Polska“ pasinaudodama ES fondų parama įsigijo naujus kišeninius vagonus intermodaliniams pervežimams tarp Kauno ir Duisburgo. Stiprindama nuosavų riedmenų parką, bendrovė didina veiklos efektyvumą ir patikimumą. Primename, kad 2024 m. „LTG Cargo“ taip pat įgijo vežėjo licencijas Latvijoje ir Estijoje – tai leido krovinius iš Lietuvos į Estiją gabenti efektyviau, nekeičiant lokomotyvų.
Šių metų balandį „LTG Cargo“ įgijo NCAGE kodą, leidžiantį tiesiogiai dalyvauti NATO pirkimuose. Kartu su „LTG Cargo Polska“ sertifikatu Vokietijoje tai sudarys sąlygas sklandžiau organizuoti ir sąjungininkų karinės technikos pervežimus bei kitus projektinius krovinius.
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Be reguliarių intermodalinių pervežimų maršrutu Duisburgas–Kaunas–Duisburgas, „LTG Cargo Polska“ tarp Lenkijos ir Vokietijos taip pat gabena naftos produktus. Šiuo metu „LTG Cargo Polska“ dirba 130 darbuotojų.
Įmonė valdo daugiau kaip 350 europinei vėžei skirtų vagonų ir 20 lokomotyvų, tarp jų – modernius „Siemens“ lokomotyvus, leidžiančius efektyviai vykdyti tarptautinius pervežimus.
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„LTG Cargo“ – LTG grupės įmonė, aktyviai tęsianti integracijos ir plėtros veiksmus Vakarų rinkose. Bendrovė teikia krovinių gabenimo, logistikos ir ekspedijavimo, krovinių pakrovos, lokomotyvų ir vagonų remonto bei vagonų nuomos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. Ji valdo dukterines įmones „LTG Cargo Polska“ Lenkijoje ir „LTG Cargo Ukraine“ Ukrainoje.