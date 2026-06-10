Ir pats nesuprato, kas įvyko: už paslaugą, kuria nesinaudojo, klaipėdiečiui teko sumokėti apvalią sumą

Apie situaciją klaipėdietis sužinojo Palangoje, kai norėjo susimokėti už automobilio stovėjimą.
„Atsidaręs programėlę nustebau pamatęs, kad joje jau yra aktyvus parkavimas, o sukaupta suma siekia net 126,70 Eur. Pats jokio parkavimo nebuvau aktyvavęs“, – socialiniame tinkle rašė M. Bagdonavičius.
Susisiekus su UNIPARK klientų aptarnavimo specialistais, jam buvo paaiškinta, kad sistema aktyvų parkavimą siejo su ankstesniu apsilankymu „Memelio miesto“ teritorijoje Klaipėdoje.
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Tačiau toks paaiškinimas vairuotojui sukėlė daugiau klausimų nei atsakymų.
„Buvo teigiama, kad sistema užfiksavo automobilio numerius, kai važiavau į Memelio miestą Klaipėdoje per pakeliamus vartelius. Tačiau kyla klausimas, kaip tai galėjo nutikti, jei mano darbo vietoje yra suteikta stovėjimo vieta, už kurią mokame metinį mokestį“, – svarstė vyras.
Jam taip pat buvo nurodyta, kad galėjo būti klaidingai nuskaityti automobilio valstybiniai numeriai.
„Jei buvo nuskaityti kito automobilio numeriai, tai kodėl mokestis buvo priskirtas mano paskyrai ir mano automobiliui?“ – klausė klaipėdietis.
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Situaciją „Vakarų ekspresui“ pakomentavo UNIPARK. Bendrovė teigia, kad atvejis buvo išnagrinėtas, o klientui pinigai jau grąžinti.
„Gavome kliento kreipimąsi ir situaciją išnagrinėjome. Kliento paskyroje buvo likusi neuždaryta transakcija, o prieš kreipdamasis į UNIPARK klientų aptarnavimo komandą klientas šią sumą apmokėjo. Pinigų grąžinimas buvo užregistruotas ir jau įvykdytas“, – komentavo bendrovės rinkodaros vadovas Mantas Meškauskas.
Anot jo, pinigų grąžinimas gali užtrukti iki trijų darbo dienų, priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo ir mokėjimo paslaugų teikėjų.
Bendrovė taip pat ragina klientus, pastebėjus neatitikimų ar netikėtai atsiradusių aktyvių transakcijų, kreiptis į klientų aptarnavimo specialistus, kurie gali patikrinti situaciją ir padėti ją išspręsti.
M. Bagdonavičiaus istorija sulaukė didelio atgarsio socialiniame tinkle. Po įrašu savo patirtimis pasidalijo ir kiti vairuotojai, teigę susidūrę su panašiomis problemomis naudodamiesi UNIPARK sistema. Įrašas sulaukė daugiau nei šimto komentarų, kuriuose aprašomos dešimtys panašių atvejų, kai naudojantis UNIPARK programėle buvo klaidingai priskaičiuoti mokesčiai.
Žmonės pasakojo apie situacijas, kai programėlė rodė aktyvų parkavimą kitame mieste, neužfiksuodavo išvažiavimo iš aikštelės arba klaidingai priskirdavo kito automobilio valstybinius numerius. Kai kurie komentatoriai tikino programėlėse radę ne dešimčių, o kelis šimtus eurų siekiančias sumas. Tarp minimų atvejų buvo ir daugiau kaip 1000 eurų viršijantys tariamai susikaupę mokesčiai.
Vis dėlto vairuotojai teigė, kad, kreipusis į UNIPARK klientų aptarnavimo tarnybą ir išsiaiškinus aplinkybes, tokios sumos dažniausiai būdavo panaikinamos arba grąžinamos klientams.
Tiesa, kai kurie vartotojai atkreipė dėmesį, kad ne visas sistemos klaidas lengva pastebėti iš karto. Pasak jų, ypač sudėtinga tai kontroliuoti tais atvejais, kai sąskaitos už parkavimą išrašomos įmonėms ar organizacijoms, todėl dalis nepagrįstų mokesčių gali likti nepastebėti ilgą laiką.
parkavimasPalangaUnipark
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