Kontrolieriai reikalauja dokumentų iš keleivių, tačiau patys jų nepateikia: „Ketvirtą kartą situacija buvo ypač įžūli“

Pasak Evaldo, per pastaruosius šešis mėnesius jam net keturis kartus teko susidurti su situacija, kai bilietų kontrolę viešajame transporte vykdantys saugos bendrovės „Ekskomisarų biuras“ darbuotojai negalėjo pateikti darbo pažymėjimų, patvirtinančių, kad jie iš tiesų yra įmonės darbuotojai.
„Tris kartus paprašius pažymėjimų kontrolieriai tiesiog pasitraukė ir nebetikrino bilietų. Ketvirtą kartą situacija buvo ypač įžūli. Nors ne nuo pradžių, tačiau pavyko ją nufilmuoti“, – teigė Evaldas.
Klaipėdietis pasakojo, kad dėl šios situacijos, kuri dar kovo mėnesį įvyko 26-ojo maršruto autobuse Gindulių stotelėje, kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją. Tačiau institucija pažeidimų neįžvelgė ir tyrimo nepradėjo.
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Įvykį aptarė įmonės viduje
Keleivių kontrolę vykdančios bendrovės „Ekskomisarų biuras“ Klaipėdos regiono vadovas Mantas Norkus teigė, kad po VE.lt kreipimosi dėl komentaro situacija buvo papildomai įvertinta.
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„Darbuotojai savo funkcijas vykdo pagal su paslaugos užsakovu nustatytas procedūras ir suderintą tvarką. Įvertinus vaizdo medžiagoje užfiksuotą situaciją, įvykis buvo papildomai aptartas tiek įmonės viduje, tiek su įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“.
Darbuotojams pakartotinai primintos prisistatymo bei identifikacijos procedūros, siekiant užtikrinti, kad keleiviams nekiltų abejonių dėl kontrolę vykdančių darbuotojų tapatybės ir įgaliojimų.
Mums svarbu, kad keleivių kontrolės procedūros visais atvejais vyktų sklandžiai, profesionaliai ir laikantis nustatytų procedūrų“, – komentavo M. Norkus.
Pažymėjimą privalo parodyti Tuo metu miesto viešojo transporto sistemą administruojantis „Klaipėdos keleivinis transportas“ situaciją vertina vienareikšmiškai – keleiviui paprašius kontrolierius privalo pateikti savo darbuotojo pažymėjimą.
Įstaigos komentare pabrėžiama, kad keleivių aptarnavimo kokybė ir kontrolės procedūrų skaidrumas yra itin svarbūs, todėl minima situacija buvo aptarta su keleivių kontrolės paslaugas teikiančia įmone.
„Sutarta papildomai atkreipti darbuotojų dėmesį į profesionalų bendravimą su keleiviais, aiškų prisistatymą bei kontrolės procedūrų vykdymą taip, kad keleiviams nekiltų abejonių dėl kontrolę vykdančių asmenų tapatybės ir įgaliojimų.
Pagal Klaipėdos mieste galiojantį Keleivių ir bagažo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tvarkos aprašą keleivių kontrolę vykdantis kontrolierius privalo tinkamai atlikti nustatytas funkcijas, būti mandagus, tvarkingas, elgtis objektyviai ir nešališkai. Keleiviui paprašius, kontrolierius turi prisistatyti ir pateikti savo pažymėjimą.
Siekdami užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, paprašėme paslaugos teikėjo papildomai instruktuoti darbuotojus ir užtikrinti, kad kontrolės procedūros visais atvejais vyktų skaidriai, profesionaliai ir pagarbiai.
Tikimės, kad ateityje panašios situacijos nepasikartos“, – teigiama „Klaipėdos keleivinio transporto“ komentare.
Apsimetėliai kontrolieriai
Jungtinės Karalystės sostinėje Londone nuo maždaug 2024-ųjų stebima nauja sukčiavimo rūšis – metro ir kitame viešajame transporte lankosi keleivių kontrolierių aprangomis vilkintys žmonės, kurie neva tikrina bilietus ir prašo pridėti banko korteles, kuriomis galima astsiskaityti už keliones, prie specialių įrenginių.
Tačiau tikrasis jų tikslas – nukopijuoti kortelių duomenis, kurie panaudojami neteisėtai pasisavinant svetimus pinigus.
Pernai į tai sureagavo ir miesto viešojo transporto organizatorė „Transport for London“, priminusi, kad jos kontrolieriai neprašo pridėti kortelių prie įrenginių, o bilietus ar korteles skenuoja neliesdami jų.