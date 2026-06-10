Trečiadienį ryte – malonūs pokyčiai degalinėse, smunka naftos kaina

Informaciją apie degalų kainas birželio 10 d. agentūrai pateikė 69 degalais prekiaujančios įmonių, valdančios 748 degalines.
Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Benzino didmeninė kaina birželio 9 d. Lietuvoje buvo 1,55 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,67 Eur/l (birželio 8 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,55 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,67 Eur/l).
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Brent naftos kaina rinkoje birželio 9 d. buvo 91,45 USD/bbl (birželio 8 d. – 94,25 USD/bbl).
Birželio 10 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Jozita“ tinklo 2 degalinėse – 1,70 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 1,999 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo 12 degalinių, „Viada“ tinklo 33 degalinėse ir „Degta“ degalinėje Elektrėnų sav. (Vievis).
Dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,70 Eur/l iki 1,999 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,865 Eur/l, arba 2 proc. mažiau nei antradienį (birželio 9 d.), kai buvo 1,904 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina trečiadienio rytą buvo „Emsi“ tinklo 3 degalinėse – 1,629 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,95 Eur/l buvo I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kretingos r. sav. (Kartena).
Benzino kainos trečiadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,629 Eur/l iki 1,95 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,802 Eur/l, arba 2,3 proc. mažiau nei antradienį (birželio 9 d.), kai buvo 1,845 Eur/l.
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo 0,699 Eur/l – „Alauša“ tinklo 7 degalinėse, „Orlen“ tinklo 4 degalinėse ir „Eu Verslas“ degalinėje Mažeikiuose.
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo 3 degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio r. sav. (Aleksandrijos k.) – 0,969 Eur/l.
SND kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 0,699 Eur/l iki 0,969 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,832 Eur/l, arba 1,5 proc. mažesnė nei antradienį (birželio 9 d.), kai buvo 0,845 Eur/l.
Primename, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.