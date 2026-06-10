Viceministrė: pirmaisiais e-tollingo metais siekiama surinkti daugiau nei 110 mln. eurų

„Pirmaisiais metais tikslas yra surinkti virš 100 mln. eurų – nuo 110 mln. eurų ir daugiau, netgi padvigubinti tai, kas yra surenkama dabar. Iš vinječių šiuo metu yra surenkama 70 mln. eurų per metus“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje sakė ji.
„Visos pajamos iš e-tollingo – (...) Lietuvoje vadinsime „Via Toll“ – bus surenkamos ir keliaus į Valstybinį kelių fondą, bus naudojamos mūsų valstybinės reikšmės kelių atstatymui, plėtrai ir priežiūrai“, – aiškino viceministrė.
Nuo 2027 m. sausio 1 d. žadant Lietuvoje atsisakyti kelių naudotojo mokesčio (vinječių) sistemos, D. Sujetaitės teigimu, numatyta, kad ši rinkliava taip pat bus taikoma sunkiasvoriam, komerciniam transportui, kuris daugiausiai naudojasi valstybinės reikšmės keliais.
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Anot jos, mokamų kelių tinklo sąrašas taip pat numatytas toks pat – sudarys 2 851 kilometrą.
Anot jos, rinkliava nebus taikoma tiems patiems subjektams, kurie ir dabar nemoka kelių naudotojo mokesčio.
Kelių rinkliava, D. Sujetaitės teigimu, bus sudaryta iš dviejų dedamųjų: infrastruktūros (kiek kainuoja kelio pastatymas, eksploatavimas, prižiūra, atnaujinimas) ir CO2 emisijų.
„Ši (CO2 – ELTA) įmokos dalis jau yra įtvirtinta jau (ES – ELTA) direktyvoje ir mes ją turėjome automatiškai perkelti į savo metodiką“, – kalbėjo viceministrė.
Pasak jos, rinkliavos dydžio nustatymo metodiką Vyriausybė patvirtino praėjusį gruodį, ją suderino su Europos Komisija (EK). Tuo metu pats rinkliavos dydis bus patvirtintas birželio 30 dieną Lietuvos transporto saugumo administracijos (LTSA) pagal „Via Lietuva“ pateiktą informaciją ir duomenis.
Susisiekimo viceministrė akcentavo, kad šalyje planuojamos rinkliavos dydis bus konkurencingas, palyginti su kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse taikomu mokesčiu.
„Tikrai rinkliavos dydis bus konkurencingas, lyginant su kitomis ES šalimis, tikrai mažesnis nei (…) Lenkijoje ir panašiai. Tikrai matome, kad prisitaikymas ir perėjimas prie naujos sistemos neturėtų sukelti labai didelio šoko verslui, mokesčių mokėtojams“, – kalbėjo ji.
Siūloma lengvata žemės ūkio sektoriui, tvaresniam transportui
Viceministrė teigė, kad šiuo metu ministerija yra išskyrusi žemės ūkio sektoriaus ir elektra, vandeniliu bei biometanu varomas transporto priemones, kurioms rinkliavos dydis galėtų būti mažesnis. Tiesa, siūlymams dar reikės palaikymo Seime.
„Mes esame šiuo metu (...) išskyrę mažinimo koeficientus dviem sritims. Atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriaus svarbą, kelių rinkliava bus su 50 proc. nuolaida. Ir, siekiant skatinti mažiau taršių transporto priemonių naudojimą, mažesnė kelių rinkliava bus taikoma transporto priemonėms, varomoms elektra, vandeniliu ir biometanu“, – kalbėjo ji.
Kaip skelbė ELTA, šių metų vasarį valstybės įmonė „Via Lietuva“ pasirašė 16,2 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su nuomos pagrindu e-tollingo sistemą įdiegsiančia Austrijos bendrove „Kapsch TrafficCom“.
„Via Lietuva“ Strategijos ir vystymo grupės vadovė Rima Valentukevičienė pažymėjo, kad įdiegimo darbus planuojama pabaigti iki lapkričio 6 dienos.
„Lapkričio 6 diena (yra data – ELTA), kai perimame iš „Kapsch“ sistemą, patys žiūrime, kaip ji veikia. Turime komandą, kuri padės įsidiegti mūsų vartotojams, lygiai taip pat pereiti prie naujos sistemos ir startuoti. „Via Toll“ startą numatome sausio 1 dieną“, – sakė ji.
„(Pereinamasis – ELTA) periodas – lapkritis ir gruodis – mums padės ne tik susivesti duomenis, bet ir patestuoti sistemą, kad kiekvienam vartotojui būtų didesnis aiškumas“, – teigė „Via Lietuva“ atstovė.
Susisiekimo viceministrės teigimu, rinkliava bus renkama pagal už faktiškai nuvažiuotą atstumą. Anot jos, bus vykdoma mokesčio kontrolė, plečiamas kamerų tinklas, taip pat integruojami greičio matuokliai.
„Via Lietuva“ Finansų ir administravimo grupės vadovas Andrejus Kosiakovas teigė, kad taip pat kainų nustatymui bus naudojami ir transporto priemonių GPS signalų duomenys. Jo teigimu, atstumo nuo taško A iki taško B kainą bus galima rasti įmonės interneto svetainėje.
Gegužės pabaigoje Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos parengtiems pokyčiams, kuriais siekiama užtikrinti sklandų perėjimą prie e-tollingo, stiprinti mokamų kelių kontrolę ir užtikrinti, kad su kelių infrastruktūra susijusios lėšos būtų grąžinamos atgal į šalies kelius.
Susisiekimo ministerijos teigimu, vienas svarbiausių pokyčių – nuo 2026 m. liepos 1 d. stabdomas metinių kelių naudotojo mokesčio vinječių pardavimas.
Kaip trečiadienį teigė susisiekimo viceministrė, kitu atveju nuo 2027 m. sausio 1 d. atsisakius vinječių sistemos už nepanaudotą dalį turėtų būti taikomos kompensacijos.
ELTA primena, kad 2026–2028 m. biudžeto projekte numatytas Kelių fondo finansavimas šiais metais siekia 178,8 mln eurų.
Iš viso keliams šiemet skirta 815,5 mln. eurų – iš jų 436,6 mln. eurų sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšos, ES finansinė parama – 200,1 mln. eurų.