To Vilniaus oro uostas dar nematė: metų pabaigoje keleivių laukia svarbus pokytis

„Kas dažnai sugadina patirtį ir geram oro uoste?
Autobusas iki lėktuvo. Arba iš jo“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį rašė Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas S. Bartkus.
Jo teigimu, didesniuose Europos oro uostuose kelionės autobusu yra neišvengiamos. Ne išimtis ir Vilniaus oro uostas.
Oro pavojus Lietuvoje atskleidė ne vieną spragą: tarp prasčiausiai pasirengusių – Vilniaus oro uostas
„Vieni orlaiviai prie galerijų fiziškai nesijungia („SAS“, „Finnair“), kitiems absoliutus prioritetas yra greitas išlaipinimas per abi duris („Ryanair“), o piko metu „rankovių“ visiems kartais neužtenka.
Bet jei jau autobusas – tai bent jau geras“, – dėstė LTOU vadovas.
Pasirodo, Vilniaus oro uostui jau gaminama 12 elektrinių „Cobus“ autobusų, kurie pritaikyti oro uoste atliekamoms operacijoms. Atkreipiamas dėmesys, kad tokie autobusai – visiškai kitokie nei kursuojantys gatvėse.
„Šeši jau surenkami gamybos linijoje, o į porą jau spėjau ir pats įlipti. Jiems jau rengiame ir įkrovimo infrastruktūrą – su žaliąja elektros energija“, – naujienomis dalijosi S. Bartkus.
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Kaip teigiama, autobusai pasirodys dar 2026 m. pabaigoje. Anot S. Bartkaus, tai bus vienas didžiausių pastarojo meto proveržių tiek keleivių komforto, tiek tvarumo srityse.
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