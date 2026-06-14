AutoRinka

To Vilniaus oro uostas dar nematė: metų pabaigoje keleivių laukia svarbus pokytis

2026 m. birželio 14 d. 13:37
Lrytas.lt
Gera žinia skrendantiems per Vilnių – dar šių metų pabaigoje oro uostą pasieks 12 naujų elektrinių autobusų.
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„Kas dažnai sugadina patirtį ir geram oro uoste?
Autobusas iki lėktuvo. Arba iš jo“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį rašė Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas S. Bartkus.
Jo teigimu, didesniuose Europos oro uostuose kelionės autobusu yra neišvengiamos. Ne išimtis ir Vilniaus oro uostas.

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„Vieni orlaiviai prie galerijų fiziškai nesijungia („SAS“, „Finnair“), kitiems absoliutus prioritetas yra greitas išlaipinimas per abi duris („Ryanair“), o piko metu „rankovių“ visiems kartais neužtenka.
Bet jei jau autobusas – tai bent jau geras“, – dėstė LTOU vadovas.
Pasirodo, Vilniaus oro uostui jau gaminama 12 elektrinių „Cobus“ autobusų, kurie pritaikyti oro uoste atliekamoms operacijoms. Atkreipiamas dėmesys, kad tokie autobusai – visiškai kitokie nei kursuojantys gatvėse.
„Šeši jau surenkami gamybos linijoje, o į porą jau spėjau ir pats įlipti. Jiems jau rengiame ir įkrovimo infrastruktūrą – su žaliąja elektros energija“, – naujienomis dalijosi S. Bartkus.
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Kaip teigiama, autobusai pasirodys dar 2026 m. pabaigoje. Anot S. Bartkaus, tai bus vienas didžiausių pastarojo meto proveržių tiek keleivių komforto, tiek tvarumo srityse.
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