Seimas – už asmenims su negalia palankesnę automobilio išlaidų kompensacijos skyrimo tvarką

Tai numatančias Tikslinių kompensacijų įstatymo pataisas antradienį palaikė 96 parlamentarai, prieš nebuvo, susilaikė 2. Projektą svarstys Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vertins Vyriausybė, o rudenį jis vėl atsiras Seimo posėdžių darbotvarkėje.
Įstatymo pakeitimus inicijavusi Seimo narė konservatorė Daiva Ulbinaitė siūlo kompensaciją sieti ne su formaliais kriterijais, o su realiu žmogaus judumo poreikiu.
Jei Seimas pritartų, kompensacija būtų prieinama šeimoms, kurių vaikams dėl ilgalaikio judėjimo funkcijos sutrikimo būtinas pritaikytas automobilis, net jei vaikui nustatytas 3 ar 4 lygio individualios pagalbos poreikis.
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Priėmus įstatymo pataisas, kompensaciją taip pat galėtų gauti žmonės su negalia, kurie patys negali vairuoti ir neturi vairuotojo pažymėjimo, tačiau kuriems pritaikytas automobilis yra būtinas.
Šiuo metu kompensaciją gali gauti tik tie, kam nustatytas 1 ar 2 lygio individualios pagalbos poreikis, ir tik jeigu asmuo su negalia turi vairuotojo pažymėjimą. Šeimos, kurios augina neįgaliojo vežimėlyje judančius vaikus, kuriems nustatytas 3 ar 4 lygio pagalbos poreikis, kompensacijos pritaikytam automobiliui gauti negali.
„Siūlau keisti ydingą ir diskriminuojančią išlaidų kompensavimo tvarką. Pritaikytas automobilis nėra privilegija – tai saugumo, orumo, savarankiškumo ir galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime sąlyga“, – pateikdama projektą sakė D. Ulbinaitė.
Jos duomenimis, pernai dėl kompensacijos skyrimo kreipėsi 2 tūkst. 314 asmenų ir šeimų, auginančių vaiką su negalia, iš kurių 531 atsisakyta skirti kompensaciją.