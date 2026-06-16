Skelbia, kokius automobilius gegužę pirko lietuviai: išryškėjo favoritai

Praeitą mėnesį asmeniniai (M1) automobiliai sudarė 15ʼ693 vnt., o lengvieji komerciniai (N1) – 887 vnt. Gegužę šalyje daugiausiai įregistruota BMW (2ʼ139 vnt.), „Volkswagen“ (1ʼ896) ir „Mercedes-Benz“ (1ʼ248) markių automobilių. Tarp modelių pirmavo 3 serijos BMW (537 vnt.), 5 serijos BMW (489) ir „Mercedes-Benz Sprinter“ (428).
Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,6 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė 59,8 % (2025 m. gegužę – 63,5 %).
Praeitą mėnesį Lietuvoje atliktos 22ʼ246 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijos, t.y. 15,0 % daugiau nei 2025 m. gegužę (19ʼ347). Asmeninių automobilių (M1) savininkų keitimo operacijų buvo 21ʼ617, o lengvųjų komercinių (N1) – 629.
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Gegužę savininkus dažniausiai keitė „Volkswagen“ (3ʼ346 vnt.), BMW (2ʼ893) ir „Toyota“ (2ʼ451) markių automobiliai. Dažniausios buvo 3 serijos BMW (948 vnt.), „Volkswagen Passat“ (911), 5 serijos BMW (813) modelių savininkų keitimo operacijos. Vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius buvo 14,5 metų.
2026 m. sausį-gegužę Lietuvoje pirmą kartą įregistruota 71ʼ790 naudotų lengvųjų automobilių, t.y. 4,6 % daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2025 m. (68ʼ652). Vidutinis jų amžius siekė 10,7 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė 60,1% (2025 m. – 65,1 %).
2026 m. per pirmus penkis mėnesius šalyje buvo atliktos 99ʼ355 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijos, t.y. 12,4 % daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2025 m. (88ʼ415). Vidutinis savininkus keitusių automobilių amžius šiais metais buvo 14,5 metų.