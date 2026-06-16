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Toks elgesys iš vėžių išmušė ne vieną – rėžė be užuolankų: „Egzistuoja ir gėdos jausmas“
2026 m. birželio 16 d. 18:23
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Vilnietė Viktorija pasidalijo nemalonia patirtimi važiuojant tarpmiestiniu autobusu. Ilgos kelionės metu moterį suerzino už jos sėdėjusios keleivės – šios kone visą kelią kalbėjo tarpusavyje.
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