AutoRinka

Toks elgesys iš vėžių išmušė ne vieną – rėžė be užuolankų: „Egzistuoja ir gėdos jausmas“

2026 m. birželio 16 d. 18:23
Lrytas Premium nariams
Vilnietė Viktorija pasidalijo nemalonia patirtimi važiuojant tarpmiestiniu autobusu. Ilgos kelionės metu moterį suerzino už jos sėdėjusios keleivės – šios kone visą kelią kalbėjo tarpusavyje.
Daugiau nuotraukų (7)
AutobusastriukšmasViešasis transportas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.