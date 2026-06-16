Už girto mašinisto avariją turės atlyginti padarytą žalą: štai kiek teks sumokėti

Portalo teigimu, 2021 m. balandį mašinistas išvažiavo iš Varėnos geležinkelio stoties ir nereagavo į iešmininkės reikalavimus sustoti, vėliau taranavo krovos terminalo sandėlį. Jam nustatytas vidutinis girtumas (1,92 promilės). Mašinistas gavo administracinę nuobaudą, buvo atleistas iš darbo.
„LTG Infra“ pripažino, kad avariją sukėlė jų darbuotojas, su sugadinto turto šeimininkais sutarė, kad, atlikus ekspertizę ir įvertinus padarinius, žala bus atlyginta.
Anot portalo, derybos vyko beveik trejus metus, abi pusės skirtingai įvardijo nesutarimų priežastis.
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Skelbiama, kad nepavykus susitarti taikiai, „Gretvitos kompostas“ 2024 m. kreipėsi į teismą, pateikė daugiau kaip 577 tūkst. eurų ieškinį tiesioginiams ir netiesioginiams nuostoliams atlyginti. Jis buvo pagrįstas bendrovės „EiCoSolution“ atliktu nuostolių įvertinimo aktu.
Netiesioginiais nuostoliais prašyta pripažinti negautas pajamas, nes įmonė nuomojo patalpas ir per mėnesį gaudavo ne mažiau kaip 1 tūkst. eurų pajamų.
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Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė nusprendė užsakyti dar vieną teismo ekspertizę, kurios išvadose teigiama, jog geležinkelio atšakos ir pastato nusidėvėjimas siekė 65 proc., o per eismo įvykį sugadintai infrastruktūrai kompensuoti pakanka 18,36 tūkst. eurų.
Kaip skelbia Lrt.lt, Vilniaus apygardos teismas nusprendė, kad byloje nėra pateikta pakankamų ir tinkamų argumentų nesivadovauti teismo paskirtų ekspertizių išvadomis.
Portalo žiniomis, teisėja J. Strumskienė įvertino, kad tenkintina yra tik 3,18 proc. ieškinio dydžio dalis – žalai atlyginti priteista 31,4 karto mažesnė suma – 18,36 tūkst. eurų ir 6 proc. palūkanų. Ta pačia dalimi priteistos ir ieškovo bylinėjimosi išlaidos – 932 eurai.
Teismo sprendimu, „LTG Infra“ iš ieškovo priteista beveik 12,2 tūkst. eurų, o avarijos kaltininkui – 1,9 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Portalo teigimu, Alytaus įmonės vadovas Darius Česnulaitis sako, kad liko neįvertinta daug įrodymų ir aplinkybių, todėl teiks apeliaciją. Savo ruožtu „LTG Infra“ dar neapsisprendė, ar naudosis teise teikti apeliacinį skundą.