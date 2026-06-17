Pokyčiai – jau šviesesni, tačiau kainų skirtumai degalinėse stulbina

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 17 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Utentra“ degalinėje Utenoje – 1,684 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 1,999 Eur/l – buvo „Degta“ degalinėje Elektrėnų sav. (Vievis).
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Dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,684 Eur/l iki 1,999 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,840 Eur/l, arba 2,6 proc. mažiau nei antradienį (birželio 16 d.), kai buvo 1,890 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina trečiadienio rytą buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,589 Eur/l.
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Didžiausia benzino kaina – 1,939 Eur/l buvo „Viada“ tinklo 36 degalinėse ir „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje (Vievis).
Benzino kainos trečiadienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,589 Eur/l iki 1,939 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,770 Eur/l, arba 3,4 proc. mažiau nei antradienį (birželio 16 d.), kai buvo 1,832 Eur/l.
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo 0,699 Eur/l – „Alauša“ tinklo 8 degalinėse ir „Orlen“ tinklo 13 degalinių.
Didžiausia SND kaina buvo „Narjanta“ degalinėje Kupiškio r. sav. (Aleksandrijos k.) – 0,969 Eur/l.
SND kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 0,699 Eur/l iki 0,969 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,816 Eur/l, arba 1,8 proc. mažiau nei antradienį (birželio 16 d.), kai buvo 0,831 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 16 d. Lietuvoje buvo 1,52 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,65 Eur/l (birželio 15 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,55 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l).
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