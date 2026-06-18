Kainų skirtumai degalinėse ir toliau bado akis: pateikė naujausius duomenis

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 18 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,689 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 1,959 Eur/l – buvo „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje (Vievis) ir „Kriketo“ degalinėje Trakuose.
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Dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,689 Eur/l iki 1,959 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,812 Eur/l, arba 1,5 proc. mažiau nei trečiadienį (birželio 17 d.), kai buvo 1,840 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina ketvirtadienio rytą buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,589 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,939 Eur/l buvo „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje (Vievis).
Benzino kainos ketvirtadienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,589 Eur/l iki 1,939 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,737 Eur/l, arba 1,9 proc. mažiau nei trečiadienį (birželio 17 d.), kai buvo 1,770 Eur/l.
Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą buvo 0,69 Eur/l – „Emsi“ tinklo degalinėje Marijampolėje.
Didžiausia SND kaina buvo „Viada“ tinklo 32 degalinėse, „Circle K“ tinklo 14 degalinių, „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje (Vievis) ir „Kriketo“ degalinėje Trakuose – 0,959 Eur/l.
SND kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,69 Eur/l iki 0,959 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,813 Eur/l, arba 0,4 proc. mažiau nei trečiadienį (birželio 17 d.), kai buvo 0,816 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 17 d. Lietuvoje buvo 1,51 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l (birželio 16 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,52 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,65 Eur/l).
Brent naftos kaina rinkoje birželio 17 d. buvo 78,46 USD/bbl (birželio 16 d. – 78,96 USD/bbl).
Palyginimui, vasario 27 d., prieš konflikto Artimuosiuose Rytuose pradžią, vidutinė Brent naftos kaina buvo 72,48 USD/bbl, arba 8,2 proc. mažesnė nei vakar.
Primename, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.