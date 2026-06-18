LTG grupė naujus rangovus „Rail Baltica“ tiltui Jonavoje tikisi rasti per 6–9 mėnesius

„Manau, kad sutartis buvo nutraukta labai tinkamu laiku. Anksčiau to padaryti net teisiškai nelabai galėjome ir padarėme tada, kada galėjome. Veiksmus derinome su teisininkais ir, jų nuomone, mūsų pozicija yra labai stipri. Mūsų buvę rangovai, aišku, turi teisę ginti savo interesus. Žiūrėsime, kuo tai baigsis, bet mes manome, kad viską laimėsime“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė A. Rumskas.
„Kadangi projektas yra strategiškai svarbus, mes kuo greičiau užsiimsime naujų rangovų paieška – viešuoju pirkimu. (...) Naują rangovą tikimės turėti 6–9 mėnesių laikotarpiu. (...) Jei senasis rangovas sieks kažkaip stabdyti ar vilkinti procesus – turėtų suveikti teisiniai argumentai, kad tai yra strategiškai svarbus objektas, kuriam teismo ribojimai neatsirastų. (...) Tikimės, kad mūsų veiksmai stipriai pagreitins procesus, o nepavėlins juos“, – teigė laikinasis LTG grupės generalinis direktorius.
Anot jo, sąlygas įsipareigojimų nevykdantiems rangovams bylinėtis su „LTG Infra“ sudaro pernelyg sudėtingos sutartys ir infrastruktūros specifika, o „Rizzani“, šiuo atveju, tuo naudojasi.
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„Mes prie teisinių procesų esame pripratę. Gal negražu taip sakyti, nes tai nėra joks malonumas – tai yra papildomas darbas ir papildomas dėmesys. Deja, pati infrastruktūra ir sudarytos sutartys yra tokios komplikuotos, kad rangovai ima ir naudojasi tuo, bandydami kažkokiais būdais savo finansinius interesus ginti“, – aiškino A. Rumskas.
„Gyvename teisinėje valstybėje, tai yra mūsų darbo dalis ir viskas su tuo yra tvarkoje. Tačiau noriu pabrėžti, kad šį veiksmą padarėme ne tam, kad sulėtintume statybas, o jas pagreitintume. Mes žinome, koks yra progresas ir kad jis yra labai minimalus jau senokai, o nuo šių metų pradžios jis iš esmės buvo sustojęs“, – pridūrė LTG vadovas.
Apie tai, kad sutartis su „Rizzani de Eccher“ nutraukta, „LTG Infra“ pranešė pirmadienį. Apie planuojamą sprendimą geležinkelių infrastruktūros bendrovės vadovas Vytis Žalimas kalbėjo dar gegužės viduryje.
Sprendimas priimtas įvertinus tilto statybų eigą, generalinio rangovo „Rizzani de Eccher“ finansinę situaciją ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą, pirmadienį pranešė įmonė.
Nuo 2023 metų „LTG Infra“ teigė aktyviai stebėjusi rangovo finansinę būklę – iki šiol „Rizzani de Eccher“ vidiniai restruktūrizacijos procesai neturėjo reikšmingos įtakos projekto eigai Lietuvoje.
Bet, kaip skelbta, pastaruoju metu fiksuoti esminiai sutartinių įsipareigojimų pažeidimai, tarp jų – darbų nevykdymas pagal grafiką ir generalinio rangovo neatsiskaitymas su subrangovais.
Tilto netoli Jonavos statybas bendrovė pradėjo 2022 m. liepą, jas planuota baigti iki 2025 m., visgi vėliau valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) teigė, kad tilto perdangą įrengti planuojama šių metų pabaigoje, iki šiol atlikta pusė darbų.
Šis geležinkelio tiltas turėtų būti ilgiausias ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, siekti 1,5 kilometro.
Rangos darbų sutartis tarp už „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą Lietuvoje atsakingos LTG įmone „LTG Infra“ ir „Rizzani de Eccher“ pasirašyta 2022 m. balandį. Sandorio vertė – virš 77 mln. eurų (su PVM).
„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną.