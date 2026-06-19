Kainos pamažu slenka žemyn: štai kur pigiausia prisipildyti automobilio baką

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 19 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Utentra“ degalinėje Utenoje – 1,669 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 1,959 Eur/l – buvo „Kriketo“ degalinėje Trakuose.
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Dyzelino kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,669 Eur/l iki 1,959 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,780 Eur/l, arba 1,8 proc. mažiau nei ketvirtadienį (birželio 18 d.), kai buvo 1,812 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina penktadienio rytą buvo „Jozita“ degalinėje Tauragės r. sav., Papušynės k. – 1,56 Eur/l.
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Didžiausia benzino kaina – 1,889 Eur/l – buvo „Kriketo“ degalinėje Trakuose.
Benzino kainos penktadienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,56 Eur/l iki 1,889 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,669 Eur/l, arba 2,2 proc. mažiau nei ketvirtadienį (birželio 18 d.), kai buvo 1,737 Eur/l.
Mažiausia SND kaina penktadienio rytą buvo 0,68 Eur/l – 30 „Jozitos“ tinklo degalinių ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. Taurų k.
Didžiausia SND kaina buvo „Viada“ tinklo 32 degalinėse, „Circle K“ tinklo 14 degalinių, „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje (Vievis), „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje ir „Kriketo“ degalinėje Trakuose – 0,959 Eur/l.
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,68 Eur/l iki 0,959 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,806 Eur/l, arba 0,9 proc. mažiau nei ketvirtadienį (birželio 18 d.), kai buvo 0,813 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 18 d. Lietuvoje buvo 1,51 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l (birželio 17 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,51 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l).
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