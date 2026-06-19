AutoRinka

Po mirtinos avarijos – griežtas Lenkijos sprendimas: šiems vairuotojams ruošia naujus ribojimus

2026 m. birželio 19 d. 15:08
Karolis Broga
Lenkija ketina sugriežtinti reikalavimus užsieniečiams taksi vairuotojams ir pavėžėjams.
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Infrastruktūros ministras Dariuszas Klimczakas penktadienį paskelbė apie planuojamus įstatymų pokyčius, šalyje augant visuomenės susirūpinimui dėl eismo saugumo ir pavėžėjimo bei taksi paslaugų priežiūros.
Siūloma reforma, kuri pašalintų spragas šiuo metu galiojančiuose asmenų patikros mechanizmuose. Pagal dabartines taisykles, taksi vairuotojai privalo pateikti tik pažymą iš Lenkijos nacionalinio baudžiamųjų bylų registro, kad jie neturi teistumo.
„Jeigu kažkas vos prieš kelias savaites atvyko iš už Europos Sąjungos ribų, mažai tikėtina, kad jie bus Lenkijos sistemoje. Mes reikalausime pateikti pažymą, kad jie neturi teistumo savo kilmės šalyje“, – D. Klimczakas sakė duodamas interviu radijo stočiai RMF FM.
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Infrastruktūros ministerija siekia patikslinti ir sugriežtinti taisykles, pagal kurias leidimai vykdyti taksi veiklą būtų susiejami tiesiogiai su konkrečiais automobiliais, o toks žingsnis turėtų sustiprinti veiklos priežiūrą.
Apie planuojamus pokyčius paskelbta vis labiau didėjant visuomenės pritarimui griežtesniems reikalavimams taksi vairuotojams.
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Visuomenės spaudimas šiuo klausimu sustiprėjo po birželio 6 d. Zielonkoje, netoli Varšuvos, įvykusio mirtino eismo įvykio. Prokurorų teigimu, 37 m. Turkijos pilietybę turintis taksi vairuotojas bandė pažeisdamas taisykles apsisukti iš kraštinės dešinės eismo juostos ir užkirto kelią priešpriešiais atvažiuojančiai transporto priemonei. Eismo įvykio metu du žmonės žuvo, o dar vienas buvo sunkiai sužalotas.
Ministras teigia esąs susirūpinęs dėl dabartinės situacijos, kaip ir visuomenės nariai. Pasak jo, lenkai tiesiog nori jaustis saugūs kelyje.
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