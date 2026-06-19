Rusai pramušė naują dugną: į rinką grąžina garsaus gamintojo automobilius, tačiau yra vienas niuansas

Gamyba vyksta Kaliningrade įsikūrusioje „Avtotor“ gamykloje, kuri anksčiau bendradarbiavo su užsienio automobilių gamintojais. Po to, kai 2022 m. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, BMW oficialiai pasitraukė iš Rusijos.
Sprendimas surinkinėti garsaus gamintojo automobilius pristatomas kaip BMW gamybos sugrįžimas į Rusiją. Tačiau kyla klausimų dėl licencijavimo, teisėtumo ir oficialaus šių automobilių ryšio su Vokietijos bendrove.
Pasak Rusijos „Telegram“ kanalo „Avtorevizorro“, „Avtotor“ pradėjo surinkinėti kelis prabangių BMW krosoverių modelius, kurie anksčiau oficialiai nebuvo tiekiami Rusijai.
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Pranešama, kad tarp jų yra BMW X7, X6 ir X5 modeliai. Tačiau tai nėra naujausios šių automobilių versijos. Rusijos šaltinių teigimu, gamykloje naudojamos 2022 m. modifikacijos, pagamintos dar iki modelių atnaujinimo, o pasaulinės šių modelių versijos buvo atnaujintos 2022 ir 2023 metais.
Didžiausio dėmesio Rusijos pranešimuose sulaukė „40d“ dyzelinis variantas su išmetamųjų dujų valymo sistema „AdBlue“. Prieš BMW pasitraukiant iš Rusijos, tokius automobilius buvo sunku arba beveik neįmanoma legaliai importuoti, todėl jie dažnai patekdavo į šalį per pilkąją rinką.
Be to, pranešama, kad „Avtotor“ į surinkimo procesą įtraukia ir vietines rusiškas sudedamąsias dalis, įskaitant laidų pynes, vamzdžius ir gumines detales. Gamyklos teritorijoje taip pat pradėtos dažyti kėbulo dalys – tai, kaip teigiama Rusijos pranešimuose, šiai gamyklai yra naujovė.
Kol kas visureigiai surenkami nedidelėmis partijomis, o jų kainos prasideda nuo 13,6 mln. rublių (136 tūkst. eurų).
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Panašu, kad naujasis automobilių surinkimo projektas Kaliningrade yra bandymas toliau pardavinėti BMW stiliaus prabangius automobilius Rusijoje be oficialaus gamintojo dalyvavimo.
Dėl to šį projektą veikiau galima laikyti ne BMW gamybos atgaivinimu, o pastanga pakartotinai panaudoti likusias detales, atkartoti prekės ženklo identitetą ir surinkti automobilius, kurie už Rusijos ribų greičiausiai būtų vertinami kaip neteisėti ir teisiškai abejotini.
Parengta pagal united24media.com.