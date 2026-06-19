AutoRinka

Teks priprasti: sostinės viešasis transportas įjungia vasaros režimą

2026 m. birželio 19 d. 09:08
Lrytas.lt
Nuo šio šeštadienio, birželio 20 d., Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Atsižvelgiant į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivių srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja, koreguojami visų maršrutų tvarkaraščiai.
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Greitieji autobusų maršrutai ir toliau išlieka viena svarbiausių viešojo transporto sistemos dalių sostinėje, todėl, įsigaliojus vasaros tvarkaraščiams, išlaikomas jų kursavimo dažnumas, užtikrinantis patogias ir greitas keliones įvairiomis miesto kryptimis.
Gerėja ir susisiekimas su vilniečių bei miesto svečių pamėgtomis poilsio vietomis. Įsigaliojus vasaros tvarkaraščiams dažninamas 36 maršruto autobuso vykstančios link Balsio (Žaliųjų ežerų) ir 39 maršruto autobuso riedančio link Balžio (Šilo ežero) judėjimas.
Taip pat nuo birželio 24 d. pratęsiama 3 maršruto troleibuso trasa – nuo šiol troleibusai važiuos iki Valakampių II paplūdimio.

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Šie sprendimai suteiks dar daugiau patogumo keleiviams, vykstantiems poilsiauti ar kasdien keliaujant šiomis kryptimis.
Aktualius viešojo transporto tvarkaraščius keleiviai gali rasti interneto svetainėse www.judu.lt ir www.stops.lt. Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku taip pat galima stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse.
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