Paaiškėjo, kur pigiausia prisipilti degalų prieš Jonines: skirtumai dideli, tad kai kam verta pasukti iš kelio

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 22 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Utentra“ degalinėje Utenoje, „Alauša“ tinklo degalinėje Utenoje ir „Baltic Petroleum“ tinklo 2 degalinėse Kaune ir Klaipėdoje – 1,659 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 1,94 Eur/l – buvo UAB „Pakelės namai“ 2 degalinėse Pasvalio r. sav. (Škilinpamūšio k.).
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Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,659 Eur/l iki 1,94 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,757 Eur/l, arba 1,3 proc. mažiau nei penktadienį (birželio 19 d.), kai buvo 1,780 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Jozita“ degalinėje Tauragės r. sav., Papušynės k. – 1,56 Eur/l.
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Didžiausia benzino kaina – 1,839 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo 2 degalinėse.
Benzino kainos pirmadienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,56 Eur/l iki 1,839 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,676 Eur/l, arba 1,4 proc. mažiau nei penktadienį (birželio 19 d.), kai buvo 1,699 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,68 Eur/l – „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurų k.) ir „Dujovita“ 2 degalinėse Kaune.
Didžiausia SND kaina buvo „Kriketo“ degalinėje Trakuose – 0,959 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,68 Eur/l iki 0,959 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,793 Eur/l, arba 1,7 proc. mažiau nei penktadienį (birželio 19 d.), kai buvo 0,806 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 19 d. Lietuvoje buvo 1,49 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,58 Eur/l (birželio 18 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,51 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l).
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