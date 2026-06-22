Pasikeitė įvažiavimo į Neringą tvarka – ką žinoti čia vykstant

Primename, kad nuo 2025 m. sausio 1-osios Neringoje įsigaliojo gerokai didesni vietinės rinkliavos tarifai už įvažiavimą į Kuršių neriją vasaros piko metu. Juos dar 2024-ųjų gruodį pakoregavo Neringos savivaldybė.
Neringos savivaldybės teigimu, šie pokyčiai skirti reguliuoti transporto srautus jautrioje saugomoje teritorijoje ir skatinti rinktis alternatyvius keliavimo būdus. Padidinta rinkliava įsigaliojo nuo birželio 20 d. ir galios du mėnesius.
Kaip skelbė naujienų portalas „Kas vyksta Neringoje“, nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 20 d. lengvojo automobilio įvažiavimo mokestis padidėjo nuo 30 iki 50 eurų. Toks tarifas taikomas vasaros sezono piko metu, kai Kuršių nerija sulaukia didžiausių lankytojų srautų.
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Pagal Neringos savivaldybės patvirtintą tvarką, vasaros sezono metu taikomi šie vienkartiniai rinkliavos dydžiai:
Lengviesiems automobiliams – 50 Eur;
Automobiliams-gyvenamiesiems namams (kemperiams) – 50 Eur;
Autobusams iki 30 vietų – 50 Eur;
Didesniems autobusams – 100 Eur.
Tuo tarpu likusius dešimt metų mėnesių – nuo rugpjūčio 21 d. iki birželio 19 d. – rinkliavos yra gerokai mažesnės. Lengviesiems automobiliams taikomas 10 eurų mokestis, Automobiliams-gyvenamiesiems namams (kemperiams) – 20 eurų, autobusams iki 30 vietų – 30 eurų, o didiesiems autobusams – 70 eurų. Motociklams visus metus galioja 10 eurų rinkliava.
Ne vienintelis mokestis keliaujant į Kuršių neriją
Svarbu pažymėti, kad vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą nėra vienintelė išlaida automobiliu vykstantiems poilsiautojams. Norint pasiekti Kuršių neriją, pirmiausia reikia persikelti keltu per Kuršių marias.
Šiuo metu „Smiltynės perkėla“ taiko atskirus mokesčius už transporto priemonės perkėlimą. Lengvojo automobilio perkėlimas į abi puses kainuoja 23,20 Eur. Automobilių keleiviams atskirų bilietų įsigyti nereikia. Tikslias kainas rasite čia, jas rekomenduojama pasitikrinti prieš kelionę. Nuo birželio – parkavimo mokestis Primename, kad nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios Nidoje renkama ir vietinė rinkliava už automobilių statymą žaliojoje, raudonojoje ir mėlynojoje zonose. Raudonojoje ir mėlynojoje zonose rinkliava renkama nuo 8 iki 22 val., o žaliojoje zonoje – visą parą.