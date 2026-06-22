Vandens autobusas Klaipėdoje plauks mažiausiai dar penkerius metus

Sutartyje taip pat numatyta galimybė jos galiojimą pratęsti dar dvejiems metams.
UAB „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas teigė, kad paslauga sulaukia gerų keleivių atsiliepimų, todėl miestas nusprendė ją tęsti.
„Miestui ši paslauga yra patraukli, žmonės jos nori, atsiliepimai geri, kaina nėra didelė. Tikslas yra ją optimizuoti, kad nuostoliai būtų kuo mažesni“, – sakė V. Ramanauskas.
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Pasak jo, vandens autobuso maršrutas pagal finansinius rezultatus atrodo ne prasčiau nei dalis miesto autobusų maršrutų.
„Pažiūrėkime į kitus Klaipėdos miesto autobusų maršrutus – tik nedidelė jų dalis yra pelningi. Vandens autobuso rezultatai nėra blogi, todėl su nedideliu miesto prisidėjimu ši paslauga yra verta tęstinumo“, – teigė bendrovės vadovas.
Preliminariai per sezoną vandens autobuso paslauga kainuos apie 40 tūkst. eurų. Apie 35–36 tūkst. eurų planuojama surinkti pardavus bilietus, o likusią dalį padengs miesto biudžetas.
Jau šiemet nuspręsta optimizuoti grafiką. Atsisakyta pirmadienio reisų, nes statistika parodė, kad tą dieną keleivių būdavo mažiausiai.
„Prailginome laiką tarp reisų ir atsisakėme nuostolingiausių plaukimų. Pagal viską tai turėtų pagerinti finansinį rezultatą“, – sakė „Klaipėdos paslaugų“ vadovas.
Šių metų sezonui pasirinkta ir nauja maršrutų organizavimo schema. Vienas vandens autobusas plaukia ilgesniu maršrutu nuo Pilies tilto iki Tauralaukio tilto, o kitas – trumpesniu žiediniu maršrutu iki Liepų tilto.
Vienos krypties maršruto ilgis iki Tauralaukio siekia 8,7 kilometro, trumpesnės žiedinės trasos – 7,6 kilometro. Numatytos septynios stotelės: Pilies tiltas, Senamiestis, Liepų tiltas, Danės slėniai, Senvagė, Botanikos sodas ir Tauralaukio tiltas.
Vandens autobusus aptarnauja du laivai, kiekvienas jų per dieną turi atlikti ne mažiau kaip penkis ratus. Vienos krypties kelionė, įskaitant sustojimus stotelėse, negali trukti ilgiau nei 85 minutes.
Ateityje neatmetama galimybė laivus modernizuoti.
„Visada analizuojame keleivių srautus, žmonių poreikius ir ieškome galimybių, kaip pritraukti daugiau keleivių. Galbūt rasime techninių sprendimų, kurie leistų šiek tiek padidinti laivų greitį“, – sakė V. Ramanauskas.
Prieš sudarant sutartį buvo atlikta teisinė analizė, kurią parengė advokatų kontora „Glimstedt“.
Išvadoje konstatuota, kad vidaus sandoris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, nes „Klaipėdos paslaugos“ visiškai kontroliuoja savivaldybė, daugiau kaip 80 proc. bendrovės pajamų gaunama iš savivaldybės kontroliuojamų subjektų užsakymų, o privataus kapitalo bendrovėje nėra.
Taip pat pažymėta, kad sandoris užtikrins paslaugos nepertraukiamumą, prieinamumą, socialinę ir ekonominę naudą bei aplinkosauginių standartų laikymąsi.