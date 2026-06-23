AutoRinka

Klaipėdos uostą aplankė tikras jūrų milžinas: štai kiek turistų jis atgabeno

2026 m. birželio 23 d. 12:26
Paulius Matulevičius
Šįryt Klaipėdos uosto vartus kirto ir Klaipėdos kruizinių laivų terminale prisišvartavo 294 metrų ilgio kruizinis laineris „MSC Magnifica“. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris Klaipėdoje viešės iki 15.30 valandos, rašo ve.lt.
Daugiau nuotraukų (3)
„MSC Magnifica“ į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausia – iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV“, – naujienų portalui VE.lt sakė Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė Romena Savickienė.
Tai kol kas didžiausias šių metų kruizinis laineris, viešintis Klaipėdoje, tačiau dar šią vasarą mūsų mieste lankysis du didesni kruiziniai laivai. Vienas jų – 316 m ilgio „Mein Schiff 7“ (į Klaipėdą atplauks du kartus – liepos 16 d. ir liepos 17 d.) ir 300 m ilgio „Rotterdam“ laineris (į Lietuvos uostamiestį atplauks rugsėjo 22 d.).
Taigi šiandien Klaipėdoje viešintis „MSC Magnifica“ yra trečias pagal ilgį šių metų kruizinis laineris.

Baltijos jūroje – karinės pratybos: amerikiečiai pademonstravo naują technologiją

„MSC Magnifica“ šiemet Klaipėdoje dar lankysis keturis kartus – rugpjūčio 4 d., rugpjūčio 18 d., rugsėjo 1 d. ir rugsėjo 15 d.
Tai jau šešioliktas šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas, skelbia ve.lt.
Susiję straipsniai
Didžiausias laivas pasaulyje: keleivių – beveik tiek pat, kiek gyventojų viename iš didžiųjų Lietuvos miestų

Didžiausias laivas pasaulyje: keleivių – beveik tiek pat, kiek gyventojų viename iš didžiųjų Lietuvos miestų

Klaipėdos uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio bazė

Klaipėdos uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio bazė

Penktadienį į Klaipėdą atplaukė didžiulis laivas: pasakė, kuo jis išskirtinis

Penktadienį į Klaipėdą atplaukė didžiulis laivas: pasakė, kuo jis išskirtinis

Dar šiemet Klaipėdoje lankysis 46 kruiziniai laivai.
Birželio mėnesį Klaipėdoje dar laukiama dviejų kruizinių laivų: birželio 27 dieną (šeštadienį) atplauks 290 m ilgio „Sapphire Princess“, plaukiojantis su Jungtinės Karalystės vėliava, o birželio 28 dieną (sekmadienį) į Klaipėdą vėl sugrįš praėjusį savaitgalį viešėjęs „Norwegian Sun“.
kruizinis laivasKlaipėdos valstybinis jūrų uostaslaivas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.