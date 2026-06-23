Klaipėdos uostą aplankė tikras jūrų milžinas: štai kiek turistų jis atgabeno

„MSC Magnifica“ į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausia – iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV“, – naujienų portalui VE.lt sakė Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė Romena Savickienė.
Tai kol kas didžiausias šių metų kruizinis laineris, viešintis Klaipėdoje, tačiau dar šią vasarą mūsų mieste lankysis du didesni kruiziniai laivai. Vienas jų – 316 m ilgio „Mein Schiff 7“ (į Klaipėdą atplauks du kartus – liepos 16 d. ir liepos 17 d.) ir 300 m ilgio „Rotterdam“ laineris (į Lietuvos uostamiestį atplauks rugsėjo 22 d.).
Taigi šiandien Klaipėdoje viešintis „MSC Magnifica“ yra trečias pagal ilgį šių metų kruizinis laineris.
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„MSC Magnifica“ šiemet Klaipėdoje dar lankysis keturis kartus – rugpjūčio 4 d., rugpjūčio 18 d., rugsėjo 1 d. ir rugsėjo 15 d.
Tai jau šešioliktas šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas, skelbia ve.lt.
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Dar šiemet Klaipėdoje lankysis 46 kruiziniai laivai.
Birželio mėnesį Klaipėdoje dar laukiama dviejų kruizinių laivų: birželio 27 dieną (šeštadienį) atplauks 290 m ilgio „Sapphire Princess“, plaukiojantis su Jungtinės Karalystės vėliava, o birželio 28 dieną (sekmadienį) į Klaipėdą vėl sugrįš praėjusį savaitgalį viešėjęs „Norwegian Sun“.
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