Nusiteikite iš anksto – numatytomis valandomis šia paslauga pasinaudoti negalėsite

Po vidurnakčio išsinuomoti nepavyks
„Saugumas keliuose yra mūsų didžiausias prioritetas, todėl Joninių naktį laikinai apribosime „Bolt Drive“ paslaugą. Tai prevencinė priemonė, kurios imamės jau ne pirmus metus ir kuria norime paskatinti žmones švęsti atsakingai. Raginame šventinės nakties keliones planuoti iš anksto ir, prireikus, rinktis alternatyvas – pavėžėjimą arba viešąjį transportą“, – sako „Bolt Drive“ vadovas Lietuvoje Svajūnas Aliukonis.
„Bolt Drive“ generalinis vadovas pabrėžia, kad tie klientai, kurie automobilį bus pradėję naudoti anksčiau, dar iki Joninių nakties, ar bus iš anksto suplanavę ilgalaikės nuomos užsakymą, vairuoti automobilius tą naktį galės be trukdžių. Ribojimo metu – nuo birželio 24 d. 00:00 val. iki 06.00 val. – per programėlę „Bolt“ nebus galima pradėti naujų dalijimosi automobiliais užsakymų.
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Apie laikiną „Bolt Drive“ paslaugos ribojimą Naujųjų naktį naudotojai informuojami ir „Bolt“ programėlėje. „Bolt Drive“ paslaugos Naujųjų naktį bus ribojamos ir Latvijoje.
„Bolt Drive“ taip pat primena, kad platforma taiko griežtą 0 promilių tolerancijos politiką – pagal platformos taisykles naudotojai įsipareigoja per platformą „Bolt Drive“ išsinuomojamus automobilius vairuoti visiškai blaivūs. Šios taisyklės nesilaikymas vairuotojui gali kainuoti mažiausiai 2 tūkst. eurų, be to, šią taisyklę pažeidęs vartotojas netenka galimybės naudotis dalijimosi automobiliais paslauga visam laikui
„Tiek įprastą, tiek šventinę dieną kiekvienas, sėdantis prie automobilio vairo, privalo priimti atsakingą sprendimą. Tikime, kad aiškios taisyklės ir prevencinės priemonės padeda kurti saugesnę aplinką tiek mūsų klientams, tiek kitiems eismo dalyviams“, – sako „Bolt Drive“ atstovas.
Saugesnėms kelionėms – Vairavimo balas
Praėjusių metų rudenį „Bolt Drive“ pristatė vairavimo balą – įrankį saugesnėms kelionėms užtikrinti. Vairavimo balas, kurį programėlėje mato kiekvienas „Botl Drive“ naudotojas, remiasi automobiliuose įdiegtais išmaniaisiais sprendimais. Įrankis vertina tokius naudotojo veiksmus kaip greičio viršijimas, staigus stabdymas, dideliu greičiu atliekami posūkiai ar pernelyg greitas įsibėgėjimas.
Saugiai vairuojantys ir aukštą vairavimo balą turintys naudotojai vėliau galės naudotis tam tikromis naudomis programėlėje „Bolt“. Rizikingas „Bolt Drive“ naudotojų elgesys mažina naudotojų vairavimo balą, o šiam įvertinimui nukritus iki tam tikros ribos, naudotojui gali būti laikinai apribota galimybė išsinuomoti kai kuriuos „Bolt Drive“ automobilių parke esančius modelius.
„Bolt Drive“ dalijimosi automobiliais paslaugą teikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o ilgalaikei nuomai automobilius per programėlę „Bolt“ galima rinktis dar ir Šiauliuose bei Panevėžyje.