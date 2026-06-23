Pavojingos tendencijos degalinėse – štai kas dedasi su kainomis

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 23 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurų k.) – 1,679 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 1,94 Eur/l – buvo UAB „Pakelės namai“ 2 degalinėse Pasvalio r. sav. (Škilinpamūšio k.).
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Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,679 Eur/l iki 1,94 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,808 Eur/l, arba 2,9 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 22 d.), kai buvo 1,757 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurų k.)– 1,569 Eur/l.
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Didžiausia benzino kaina – 1,829 Eur/l buvo „Viada“ tinklo degalinėje Kaune ir „Degta“ degalinėje Elektrėnų sav. (Vievis).
Benzino kainos antradienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,569 Eur/l iki 1,829 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,720 Eur/l, arba 2,6 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 22 d.), kai buvo 1,676 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,68 Eur/l – „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurų k.), „Dujovita“ 2 degalinėse Kaune ir „Jozita“ tinklo 30 degalinių.
Didžiausia SND kaina buvo „Viada“ tinklo 30 degalinių, „Circle K“ tinklo 14 degalinių, „Kriketas“ degalinėje Trakuose, „Topolis“ degalinėje Rokiškyje, „Degta“ degalinėje Elektrėnų sav. (Vievis) ir „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus raj. sav (Kena) – 0,959 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,68 Eur/l iki 0,959 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,799 Eur/l, arba 0,8 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 22 d.), kai buvo 0,793 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 22 d. Lietuvoje buvo 1,52 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l (birželio 19 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,49 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,58 Eur/l).